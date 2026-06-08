Wild west palletdorp in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Op 8, 9 en 10 juli kunnen kinderen vanaf 6 jaar in de speeltuin van Vriescheloo
gezamenlijk bouwen aan het wild west palletdorp. Buurtvereniging De Driehoek organiseert dan haar jaarlijkse kindervakantieweek.
Vrijwilligers zijn al lange tijd bezig om pallets te verzamelen voor het wild west dorp. Naast het timmeren kunnen de saloons ook geschilderd worden. Voor de aankleding van de saloons met bijvoorbeeld
gordijnen of vlaggen mogen kinderen spullen van thuis meenemen.
Omdat de buurtvereniging dit jaar 80 jaar bestaat zijn er verrassingsactiviteiten en vele doe- en speelactiviteiten. Tussen de middag eten de cowboys en cowgirls samen lekkere broodjes of pannenkoeken. Op vrijdag kunnen broertjes en zusjes jonger dan 6 jaar het dorp komen bewonderen en mogen dan zelf een tipi-tent bouwen. Iedereen kan op vrijdag geschminkt worden of een tattoo krijgen.
De wild west speelweek wordt vrijdag in stijl afgesloten met een foodtruck waar iedereen een broodje coyote of bizon kan halen. En in de ijssaloon is voor iedereen een marshal-ijsje. Dit wil je niet missen!!
Voor dit jaarlijkse vakantiefeest ontvangt de buurtvereniging weer heel veel steun en
hulp van sponsoren en vrijwilligers. Aanmelden kan voor 1, 2 of 3 dagen en kan vóór 23 juni 2026 via
bvdedriehoek@outlook.com
Bron: Carin Roggen