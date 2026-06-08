Wirtjo Koets kijkt met plezier terug op zijn 100e verjaardag

WINSCHOTEN, VRIESCHELOO – Op 6 juni bereikte Wirtjo Koets de bijzondere leeftijd van 100 jaar. In verpleeghuis Old Wolde werd dit bijzondere jubileum uitgebreid gevierd met familie, vrienden en medebewoners.

Wirtjo Koets werd op 6 juni 1926 geboren in Vriescheloo als jongste van zes kinderen. Zijn ouders hadden aan de Dorpsstraat een gemengd bedrijf. Al op jonge leeftijd werkte hij mee op de boerderij, ook tijdens de oorlogsjaren.

Kort na de bevrijding werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Vervolgens werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië, waar hij op Zuid-Sumatra diende bij de geneeskundige dienst. Hoewel hij daarvoor geen medische opleiding had gevolgd, werkte hij er als hospik. Ondanks de moeilijke omstandigheden kijkt hij terug op een bijzondere en waardevolle periode in zijn leven.

Na drie jaar keerde hij terug naar Vriescheloo. Samen met zijn broer Bouwinus nam hij het boerenbedrijf van hun ouders over. Wirtjo bleef in de ouderlijke boerderij wonen, terwijl Bouwinus zich schuin tegenover het bedrijf aan de Dorpsstraat een woning liet bouwen. Later werd het landbouwbedrijf opgesplitst en wisselden de gezinnen van woning.

Wirtjo trouwde met Nantje Bos, die werkzaam was in het onderwijs. Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter. Daar kwamen later drie kleindochters, één kleinzoon en twee achterkleinkinderen bij.

Na een aantal jaren aan de Blijhamsterweg in Bellingwolde te hebben gewoond, verhuisden Wirtjo en zijn echtgenote naar de Reidersingel. Daar overleed Nantje in 2012. Wirtjo bleef daarna nog jarenlang zelfstandig wonen. Tot ongeveer tweeënhalf jaar geleden deed hij nog zelf zijn boodschappen. Met de auto reed hij naar de Aldi in Vlagtwedde. Sinds twee jaar woont hij op afdeling Berkenhof van verpleeghuis Old Wolde in Winschoten. Over de zorg die hij daar ontvangt is hij zeer tevreden.

Met een brede glimlach kijkt de eeuweling terug op de feestelijkheden rond zijn verjaardag. De dag begon in besloten kring met zijn naaste familie. Een leerling van zijn kleindochter Karin zorgde daarbij voor muzikale omlijsting met vrolijke accordeonmuziek.

’s Middags volgde een feest, waarbij ongeveer 35 familieleden en vrienden aanwezig waren. Een nicht was speciaal samen met haar echtgenoot en dochter uit Zwitserland gekomen om haar oom te feliciteren. Ook de heer Lauw de Winter was van de partij. Hij is onlangs 103 jaar geworden en komt wekelijks naar Old Wolde om te kaarten.

De familie had bovendien nog een bijzondere verrassing georganiseerd. Draaiorgel De Zwarte Dorus kwam naar Old Wolde om de bewoners te vermaken met vrolijke muziek, wat voor een feestelijke sfeer zorgde.

Vandaag stond weer in het teken van het jubileum. Burgemeester Jaap Velema bracht een bezoek aan de honderdjarige om hem namens de gemeente te feliciteren. Als cadeau overhandigde hij een ingelijste kopie van de geboorteaangifte van de heer Koets. Eerder had de gemeente al een bloembakje laten bezorgen.

De kamer van de jarige was bovendien rijkelijk versierd met bloemen en kaarten. Tussen de vele felicitaties bevonden zich ook een kaart van Koning Willem-Alexander en een felicitatie van de Sociale Verzekeringsbank, die de heer Koets al vele jaren zijn AOW-uitkering verstrekt.

Na alle aandacht en festiviteiten kan Wirtjo Koets terugkijken op een bijzonder geslaagde viering van zijn 100e verjaardag, omringd door familie, vrienden en de mensen die hem dierbaar zijn.

Foto’s: Catharina Glazenburg