Zomerbingo in MFC De Binding

OUDE PEKELA – Op 19 juni wordt in MFC De Binding een zomerbingo georganiseerd.
Deelnemers maken kans op mooie prijzen. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen bij JUMBO Oude Pekela.
Opgeven kan bij De Binding of via 06-11784540.
OUDE PEKELA – Op 19 juni wordt in MFC De Binding een zomerbingo georganiseerd.
Deelnemers maken kans op mooie prijzen. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen bij JUMBO Oude Pekela.
Opgeven kan bij De Binding of via 06-11784540.
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