Zomerbingo in MFC De Binding

Foto: Abel van der Veen
- Catharina Glazenburg - Radio Westerwolde

OUDE PEKELA – Op 19 juni wordt in MFC De Binding een zomerbingo georganiseerd.

Deelnemers maken kans op mooie prijzen. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen bij JUMBO Oude Pekela.

Opgeven kan bij De Binding of via 06-11784540.

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