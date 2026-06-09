Bandnight in De Klinker – avond vol muziek en lokaal talent

WINSCHOTEN – Op woensdag 10 juni staat Cultuurhuis De Klinker in het teken van live muziek tijdens de Bandnight. Vanaf 19:30 uur treden verschillende popgroepen van het Kunstencentrum op in de grote zaal. Het publiek kan genieten van een gevarieerde line-up met Stagebreaker, Nick en Jolien, Dora en Vertigo. Ook is er een speciale gast: Lisa Ploeger met haar band.
De avond laat goed zien hoeveel muzikaal talent er rondloopt in en rondom het Kunstencentrum. Zo zijn Nick en Jolien daar ooit begonnen en staan ze inmiddels al jaren samen op het podium. Vertigo, de band van Rick Orsel, repeteert wekelijks in het Kunstencentrum – hij volgde daar ook jarenlang gitaarles. De band Dora wordt begeleid door bandcoach Ruud Vleij, die eerder ook Stagebreaker onder zijn hoede had.
De Bandnight belooft een gezellige en muzikale avond te worden voor iedereen die van live muziek houdt, of het nou country of metal is.
De toegang is gratis, maar reserveer wel even een €0-ticket via www.indeklinker.nl.
Bron: Susan Visser