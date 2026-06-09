Blikschade bij aanrijding Rhederbrug Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Bij een aanrijding in Bellingwolde zijn vanmiddag twee auto’s beschadigd geraakt.
Bij de Rhederbrug in Bellingwolde zijn vanmiddag rond één uur twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak was vermoedelijk een voorrangsfout. Een van de auto’s kwam tegen de brugleuning tot stilstand.
Er kwam een ambulance ter plaatse. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd; vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig. De politie bracht het ongeval in kaart.
Beide auto’s zijn door berger Fruitema afgevoerd.