College Veendam voornemens mee te werken aan verzoek COA nieuwe periode tijdelijke noodopvang

VEENDAM – Sinds april 2024 is de tijdelijke noodopvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, het COA, aan de Lloydsweg 39 Veendam in gebruik voor de opvang van ongeveer honderd personen. Het COA heeft een verzoek gedaan voor een nieuwe periode van tijdelijke noodopvang voor 2,5 jaar vanaf 15 oktober 2026. Het college van B en W is voornemens om medewerking te verlenen aan dat verzoek. Het COA zal nog een omgevingsvergunning aan moeten vragen om het pand ook de komende periode als opvanglocatie te kunnen gebruiken.
Behoefte aan noodopvang
De gemeente heeft regelmatig contact met het COA, de politie en handhaving. Uit deze contacten blijkt dat de opvang op de locatie goed verloopt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over beheer, toezicht en bereikbaarheid. De ervaringen zijn tot nu toe positief.
Tegelijkertijd blijft de behoefte aan opvangplaatsen voor asielzoekers groot. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is nog altijd hoog. Het Rijk heeft nu daadwerkelijk stappen gezet en werkt aan maatregelen om de opvangcapaciteit te vergroten en de opvang van asielzoekers beter over het land te spreiden. Het realiseren van voldoende opvangplaatsen kost tijd; we houden rekening met 2,5 jaar. De behoefte aan noodopvang zal de komende periode nog blijven bestaan.
Daarom biedt het college ook de komende periode ruimte voor noodopvang op de huidige locatie. Met de opvang van rond de 100 personen levert Veendam een bijdrage aan de landelijke opvangopgave en ondersteunen wij onze ‘buurgemeente’ Westerwolde.
Vragen en opmerkingen
De directe omgeving van de tijdelijke noodopvanglocatie is via een brief geïnformeerd over het verzoek van het COA en het voornemen van het college van B en W.
De omliggende bedrijven en directe omwonenden zijn uitgenodigd voor een inloopavond waar vragen, opmerkingen en ervaringen kunnen worden gedeeld. Ook via de mail noodopvang@veendam.nl kunnen vragen worden gesteld. Daarnaast zijn veel antwoorden op vragen te vinden op www.veendam.nl/noodopvang.
De opmerkingen en ervaringen worden meegenomen in de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De gemeenteraad besluit over de omgevingsvergunning.
Bron: Gemeente Veendam