Geniet van de molens in Groningen: meesters van wind en water

GRONINGEN – Ook in 2026 staan de molens tijdens het Groninger Molenweekend weer volop in de belangstelling.
Op zaterdag 13 en zondag 14 juni zijn veel molens te bewonderen. De meeste deelnemende molens draaien/malen bij voldoende wind. De molenaar(s), en soms ook een of meerdere molengidsen, zijn aanwezig om vragen van de bezoekers te beantwoorden en een rondleiding te geven.
Speciale programma’s
De start van het Groninger Molenweekend is dit jaar op 12 juni. Dan wordt rondom de beide Winsumer molens de officiële aftrap gegeven door Erfgoed in Groningen in samenwerking met de Molenstichting Winsum. Die middag wordt tevens de Groninger Molenvisie aan gedeputeerde Susan Top gepresenteerd. Ook is dan de presentatie van een podcast en fietsroute rondom een aantal Hogelandster molens. Een speciale moleneditie van het blad van de Winsumer historische kring wordt overhandigd én molen De Vriendschap wordt na een restauratie weer in bedrijf gesteld.
Op sommige molens is een foto-expositie ingericht. In poldermolen ’t Witte Lam in Zuidwolde bijvoorbeeld is werk te zien van Gina Dekker. Ook in molen De Eendracht in Sebaldeburen zijn foto’s te zien evenals in de Kloostermolen in Garrelsweer en in de Noordermolen in Noorddijk. Liefhebbers van biologische producten kunnen terecht bij molen Wilhelmina in Noorderhoogebrug waar biologische groenten en kruiden worden verkocht.
Meer over (de geschiedenis van) molens
Molens begonnen ooit als graanmaalderijen, maar groeiden uit tot complete industriële complexen.
Generaties lang brachten boeren hun graan naar de molenaar. Die bepaalde met zijn vakmanschap de kwaliteit van het meel en dus van het brood.
Nergens ter wereld hebben molens zo’n grote invloed gehad op het landschap als in Nederland. Poldermolens werden ingezet om polders droog te houden en later om meren leeg te malen. Met recht iconen van Nederlandse ingenieurskunst.
Vandaag de dag telt Groningen zo’n 90 molens – niet alleen als monumenten, maar ook als werkende erfgoedmachines. Wie goed kijkt, ziet dat elke molen een verhaal vertelt: over innovatie, over strijd tegen het water, over vakmanschap en over de mensen die met de wind leefden.
Molens blijven een trots symbool van onze geschiedenis én van onze vindingrijkheid.
Klik HIER voor informatie over welke molens dit weekend meedoen.
Bron: Erfgoedpartners