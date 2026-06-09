Gezonde week bij RSG Ter Apel

TER APEL – De Werkgroep Gezonde School van RSG Ter Apel organiseert 4 keer per jaar een themaweek waarin sportief en sociaal gedrag centraal staat. Deze week was het weer tijd voor de ‘DOE FF SPORTIEF!’ week.
Leerlingen konden in de pauzes, in de gezellige binnentuin, samen deelnemen aan diverse sport- en spelactiviteiten. Zo was er voetbaldarts, basketbal, boogschieten, voetbalsjoelen en ringwerpen.
Ook kwamen professionele sporters van FC Emmen en Donar om mee te helpen met de pauze activiteiten.
En natuurlijk mocht een leuke, gezonde traktatie ook niet ontbreken. Deze keer bedacht en gemaakt door leerlingen uit de eerste klas.
De RSG is een Gezonde School en hanteert al een aantal jaren de Gezonde School-aanpak;
het doel van deze aanpak is een gezonde leefstijl vanzelfsprekend maken voor leerlingen en personeel.
Bron en foto’s: Nicole Steenkamp RSG