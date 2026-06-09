Jeu de boules-baan aan de Meidoornlaan geopend

NIEUWE PEKELA – Een bomenbuurt zonder werd een bomenbuurt met bomen. Een bomenbuurt zonder werd een bomenbuurt met ballen. Jeu de boules-ballen welteverstaan. In Nieuwe Pekela werd dinsdag de vergroende Meidoornlaan inclusief Jeu de boules-baan officieel geopend.
Dat gebeurde door wethouder Ellen van Klaveren, die eerst vier setjes Jeu de Boules ballen uitdeelde aan de Clockstede, de Meyborgh, De Kiepe en De Badde en vervolgens een balletje ging gooien op de gloednieuwe boulesbaan.
De vergroening van de Meidoornlaan is een van de eerste stappen in het dorpsvernieuwingsproject Thuus in Nij Pekel. ‘Dit project is op verzoek van de inwoners tot stand gekomen. Zij kwamen met de bewonersavonden met het idee en wij hebben geprobeerd het uit te voeren. Vergroenen en elkaar ontmoeten in één’aldus de wethouder.
In een aarzelend zonnetje genoten de buurtbewoners van koffie, poffertjes en jeu de boulen. ‘Kiek’, zei er eentje. ‘Nou binnenve n dórp mit baaln….
Bron en foto’s: Gemeente Pekela