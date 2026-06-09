Noodopvang Ter Apel van Gieten naar Roden

RODEN / GIETEN – De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel is opnieuw verhuisd. Nadat de gemeente Aa en Hunze de deuren van de sporthal in Gieten had geopend, nam de gemeente Noordenveld vanaf gisteravond het stokje over. Asielzoekers die niet terechtkunnen in het overvolle aanmeldcentrum worden de komende nachten opgevangen in Roden.
De gemeente Noordenveld biedt van maandagavond 8 juni tot en met donderdagochtend 11 juni tijdelijke nachtopvang aan om een bijdrage te leveren aan het opvangen van de extreme drukte in Ter Apel. De gemeente heeft op korte termijn gehoor gegeven aan een verzoek om ondersteuning te bieden vanwege de huidige situatie in het aanmeldcentrum.
De crisisopvang vindt plaats in één van de sporthallen van Sportcentrum De Hullen in Roden. Volgens de gemeente gaat het “om een tijdelijke noodvoorziening waar mensen kunnen slapen, zich kunnen opfrissen en de nacht kunnen doorbrengen.” Net als bij de voorgaande locaties in de regio is het regime ook in Roden strikt, de asielzoekers zijn uitsluitend aanwezig op de locatie van ’s avonds laat tot ’s ochtends vroeg. Overdag verblijven zij hier niet en keren ze terug naar Ter Apel.
Met de overstap naar Roden duurt de nachtopvangestafette in Noord-Nederland onverminderd voort. Achtereenvolgens Stadskanaal, Groningen, Het Hogeland (Warffum), Borger-Odoorn en Aa en Hunze (Gieten) vingen de afgelopen periode telkens voor een paar nachten de buitenslapers op.