 PVV, SP en CDA vormen nieuwe coalitie in Pekela

PEKELA – De kogel is definitief door de kerk. Voor het eerst stapt de PVV in een gemeentebestuur in Noord Nederland en gaat wethouders leveren. Samen met de socialistische SP en het CDA is er een coalitieakkoord gesloten .
Achter de schermen van het Pekelder gemeentehuis is de afgelopen maanden intensief gebouwd aan deze bijzondere coalitie. Waar de landelijke kopstukken van de PVV en de SP elkaar doorgaans vurig bestrijden, bleek de sfeer in de Pekela’s vanaf het begin gemoedelijk en vol vertrouwen. Volgens PVV-voorman Arthur van Dooren is die match lokaal heel logisch: “Als je de kieswijzer invult en drie vragen net iets anders beantwoordt, kom je of bij de SP of bij de PVV uit. Zoveel verschillen wij lokaal niet met elkaar”.
Geen Haagse standpunten, maar de Pekelder portemonnee
Dat het formatieproces de nodige tijd in beslag nam, had volgens de kersverse coalitiepartijen een puur pragmatische reden: de onderhandelaars deden dit werk ‘erbij’. Van Dooren: “Ik heb zelf een baan van 40 uur als machinist bij de NS, dan is het qua planning soms lastig.” Daarnaast koos de Pekelder raad naar eigen zeggen bewust voor een uiterst zorgvuldig en openbaar proces met een verkenner, om de felle politieke strubbelingen van vier jaar geleden te voorkomen.
In het uiteindelijke akkoord zijn Haagse standpunten en ‘besmette’ landelijke issues bewust buiten de deur gehouden. De focus ligt volledig op de plaatselijke realiteit. Van Dooren: “Den Haag weet niet dat wij hier een bruggenprobleem hebben of dat we met de WMO niet uitkomen door de vergrijzing. Wij richten ons puur op wat de Pekelders nodig hebben”. Zelfs het asielvraagstuk is in Pekela geen breekpunt gebleken, de opvang van Oekraïners tot 2029 en de statushouders aan de Hooiweg lopen volgens de partijen uitstekend en zonder discussie.