Recordaantal wandelaars Avond4Daagse Ter Apel

TER APEL – De Avond4Daagse in Ter Apel is dinsdagavond van start gegaan met een recordaantal deelnemers. Ondanks dreigende weersvoorspellingen en een officiële waarschuwing voor slecht weer, zat de sfeer er direct goed in bij de honderden wandelaars die aan de traditionele wandelvierdaagse begonnen.
Volgens medeorganisator Nathalie Wierenga zijn er inmiddels zo’n 550 wandelaars ingeschreven. De verwachting van Wieringa is dat dit aantal de komende jaren doorstijgt naar 600 à 650 deelnemers. Het evenement zit hiermee flink in de lift. “We zijn na corona met 300 deelnemers begonnen en lopen nu richting de 650 deelnemers. Daar zijn we heel blij mee”, vertelt een trotse Wierenga.
Afwisseling is het geheim
Hoewel het KNMI code geel had afgegeven voor de regio, lieten de wandelaars zich niet kisten. Ook de organisatie kon wel lachen om de weergoden: “Als dit code geel is, dan doe ik het ervoor”, lacht Wierenga. Het succes en de aanhoudende groei van de Avond4Daagse in Ter Apel is volgens haar geen toeval. De organisatie doet er namelijk alles aan om het evenement aantrekkelijk te houden. Ze proberen ieder jaar één of twee nieuwe routes te verzinnen, omdat ze mensen steeds weer iets nieuws willen laten zien in de eigen omgeving.
Op naar het traditionele defilé
Na een hectische opstart rondom de inschrijvingen en de startkaarten, kon de organisatie dinsdagavond opgelucht ademhalen toen de menigte eenmaal op pad was. “Iedereen is nu op weg, dus de rust is wedergekeerd.”
De blik is inmiddels gericht op de komende dagen, met als absolute hoogtepunt de afsluiting op vrijdag. Dan trekt het traditionele defilé weer door Ter Apel. En dat belooft direct een groot spektakel te worden. Wierenga blikt alvast enthousiast vooruit op een afsluiting met een mooie drumband voorop, een drumband achteraan en medewerking van de brandweer.