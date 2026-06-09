Stichting Op-StapBus Zuidoost – Groningen met negen bussen naar Giethoorn

WINSCHOTEN – De Stichting Op-StapBus Zuidoost – Groningen is, verdeeld over twee dagen, naar Giethoorn geweest.
In het programmaboekje stond, dat de stichting op vrijdag 5 juni een uitje naar Giethoorn zou organiseren. De deelnemers zouden bij huis worden opgehaald en in Giethoorn worden ontvangen met koffie en gebak en aansluitend een rondvaart. Daarna volgde een lunch en tijdens de resterende tijd kon nog een wandeling door Giethoorn gemaakt worden.
Na uitgifte van het boekje werd al snel duidelijk dat er veel animo was voor dit uitje. Binnen twee uur zaten er al vier bussen vol. Niet veel later zat ook de vijfde bus vol en kon de planning gemaakt worden.
De dagen erop volgende bleek dat er echter zoveel animo was, dat er gelijk geschakeld werd naar de volgende dag om het uitje nog eens te organiseren. Ook die dag zat binnen no time vol. Er werden maar liefst negen bussen met enthousiaste 55+ ‘ers die kant op gestuurd.
De Stichting Op-StapBus Zuidoost – Groningen organiseert dagelijks activiteiten voor 55+’ers om eenzaamheid tegen te gaan en sociale contacten te bevorderen. Hiervoor wordt een programmaboekje uitgegeven waar deelnemers zich voor kunnen opgeven. Ze worden dan bij huis opgehaald en ook weer bij huis afgezet.
Het was in Giethoorn een zeer geslaagde dag met veel tevreden gezichten. Na de wandeling werden de busjes weer klaargezet om de mensen via een mooie tocht weer veilig thuis af te zetten. De vrijwillige chauffeur werd vriendelijk uitgezwaaid wanneer er weer een tevreden deelnemer thuis werd afgezet.
Op naar weer een volgende uitje met de Op-StapBus!
Ingezonden door Mark Nienhuis