Stichting Op-StapBus Zuidoost – Groningen met negen bussen naar Giethoorn

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 9 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP EEN FLINLKE BUI | SOMS DE ZON

Het wordt al met al een licht wisselvallige met enkele buien, maar dat geeft ook ruimte voor brede en mooie opklaringen. Dat zal vooral vanochtend en in het begin van de middag zijn, al kan er ook vanochtend al een kortdurende bui vallen. En dat kan best een flinke bui zijn. De meeste kans op buien is er later in de middag en vanavond. Er is dan ook kans op onweer en ook op hagel. Ondanks de opklaringen is het aan de frisse kant met een maximumtemperatuur rond 17 graden. Er staat in het algemeen een matige zuidwestenwind maar in een bui is kans op windvlagen.

Vannacht is het bij ons overwegend droog want dan blijven buien vooral bij de Wadden en rond het IJsselmeer. Maar morgen neemt de buienkans snel toe en met name morgenmiddag kunnen er een paar flinke buien zijn, mogelijk met hagel en/of onweer. Maximum ook morgen ca. 17 graden en meestal een matige zuidwestenwind.

Donderdag is het lange tijd droog met zonnige perioden, later op die dag is het bewolkt met vooral ‘s avonds een beetje regen. Vrijdag komen daar nog enkele buien achteraan, maar er is dan ook wat zon. In het weekend is het meest droog met zaterdag misschien een bui maar vooral ook zon. Middagtemperatuur stijgend tot rond de 20 graden.