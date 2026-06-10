78ste editie van Avond4daagse Winschoten krijgt extra feestelijke start

WINSCHOTEN – De Avond4daagse in Winschoten krijgt dit jaar een extra feestelijk karakter. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni komen naar verwachting zo’n 3.200 deelnemers samen voor de 78e editie van het wandelevenement. Ook maakt de samenwerking tussen verzekeraar a.s.r. en Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) de start op dinsdag 16 juni extra feestelijk: met een feestboog, DJ, mascotte Fiero en Polaroid-foto’s voor deelnemers.

De Avond4daagse is al decennialang een vaste traditie in Winschoten en brengt ieder jaar een brede groep wandelaars op de been: van kinderen en gezinnen tot vrijwilligers en verenigingen. “De kracht van de Avond4daagse zit in hoe toegankelijk het is,” aldus organisator Gerda Zwerver. “Iedereen kan op zijn eigen niveau meedoen, en juist dat zorgt ervoor dat zoveel verschillende mensen samen vier avonden op pad gaan.” Alle wandeldagen starten en eindigen bij het verenigingsgebouw van SV Bovenburen aan de Tromplaan. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. De kortere afstanden zijn vooral populair onder gezinnen en schoolgaande kinderen, terwijl de 15 kilometer met name wordt gelopen door meer ervaren wandelaars.

Nieuw dit jaar is dat deelnemers voor het eerst een officieel wandeldiploma ontvangen. De Avond4daagse wordt traditiegetrouw afgesloten met een feestelijke intocht op vrijdagavond. De wandelaars leggen dan een route van 2,5 kilometer af door het centrum van Winschoten, begeleid door muziekkorpsen en optredens van streetdancers op verschillende locaties in de stad. Deze feestelijke afsluiting vormt ieder jaar een hoogtepunt voor deelnemers en toeschouwers.

Sinds 2025 is a.s.r. hoofdsponsor van de Avond4daagse en zet het zich samen met KWbN in om nog meer kinderen en ouders aan het wandelen te brengen. Jaarlijks zijn er in totaal zo’n 1,5 miljoen mensen betrokken bij de Avond4daagse. De samenwerking tussen KWbN en a.s.r. maakt deel uit van een meerjarig partnership waarin beide organisaties hun gedeelde ambitie benadrukken om kinderen op een laagdrempelige manier in beweging te brengen, met plezier als belangrijkste ingrediënt. “Als kinderen op jonge leeftijd ontdekken hoe leuk wandelen is, wordt het sneller een gewoonte waar ze hun leven lang plezier van hebben. De Avond4daagse laat ze dat op een laagdrempelige manier ervaren,” zegt Hella de Weger, brand & marketing communications director bij a.s.r.

Ook Gijs Janssen, directeur-bestuurder van KWbN, onderstreept het belang: “Wandelen wint enorm aan populariteit, en de Avond4daagse groeit mee. Elk jaar doen meer kinderen en gezinnen mee, op steeds meer locaties door het hele land. Een belangrijke ontwikkeling, want de Avond4daagse laat kinderen spelenderwijs ervaren hoe leuk én gezond wandelen is. En dat plezier nemen ze hun leven lang mee.”

Bron: Charlotte Olgers