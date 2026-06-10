Brandweer Bellingwolde op bezoek bij Het Witte Toverbloemetje

BELLINGWOLDE – Peuteropvang Het Witte Toverbloemetje heeft bezoek gehad van maar liefst twee echte brandweermannen.
Zij hadden van alles meegenomen om aan de kinderen te laten zien, zoals een brandweerpak, helm, portofoon én natuurlijk de brandweerauto. Wat was dat indrukwekkend! Ze kwamen langs omdat de peuters en kleuters samen aan het thema beroepen werken.
De peuters en kleuters waren erg onder de indruk. Sommige kinderen durfden zelfs even in de brandweerauto te kijken, terwijl anderen het nog een beetje spannend vonden. Maar iedereen heeft zichtbaar genoten van deze bijzondere en leerzame ochtend.
Bron en foto’s: Ingrid Schut