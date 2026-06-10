Burgemeester Velema in Newsnight at the Grand over overvol aanmeldcentrum Ter Apel

GRONINGEN, TER APEL – Op 22 juni is burgemeester Jaap Velema te gast in Grand Theatre in Groningen.
Het aanmeldcentrum in Ter Apel is opnieuw te vol. Er is maximaal plaats voor tweeduizend asielzoekers, maar de laatste tijd zijn het er veel meer. Omringende gemeenten schieten om de beurt te hulp zodat mensen niet buiten in het gras hoeven te slapen. Een structurele oplossing blijft uit.
In veel gemeenten zijn felle protesten als er plannen zijn voor een AZC om Ter Apel te ontlasten. Ondanks een spreidingswet worden de plannen daardoor afgezwakt of gaan zelfs helemaal niet door. Politiek Den Haag lijkt ook niet te willen doorpakken uit angst kiezers te verliezen.
Jaap Velema is sinds 2018 burgemeester van de gemeente Westerwolde. Vrijwel onafgebroken gaat het over dit onderwerp. Wat doet het met hem? Staat Ter Apel er alleen voor? Wat zijn de gevolgen voor de gemeente en wat betekent het huidige politieke klimaat voor het vinden van een structurele oplossing? Komen er teveel asielzoekers zoals sommige politieke partijen zeggen of is het vooral een opvangcrisis?
Presentator Edwin Mooibroek bespreekt het met hem.
Wanneer: maandag 22 juni, Grand Theatre in Groningen.
Het begint om 20:00 uur. Kaarten bestel je hier: https://newsnight.nl/22-juni-
burgemeester-velema-over-overvol-aanmeldcentrum-ter-apel/
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Bron: Erik Wijnholds, Diepduik Media