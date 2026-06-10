Coalitieakkoord Oldambt is ambitieus maar houdt rekening met onzekere tijden

OLDAMBT – ‘Sterke basis, samen vooruit. Samenwerken aan een sterk, sociaal, veilig en duurzaam Oldambt.’ Zo heet het nieuwe coalitieakkoord in de gemeente Oldambt van de partijen PRO Oldambt, Gemeentebelangen Oldambt, VVD Oldambt en CDA Oldambt. Het coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030 werd vanmiddag gepresenteerd in cultuurhuis De Klinker in Winschoten.
Belangrijk voor inwoners
De vier partijen willen zich de komende vier jaar inzetten voor onderwerpen die belangrijk zijn voor inwoners, dorpen, wijken en de regio. Daarbij gaat het onder meer over woningbouw, bestaanszekerheid en armoedebestrijding, jeugd, gezondheid, economie, veiligheid en verduurzaming en de energietransitie. De basis voor het beleid is de afgelopen jaren al gelegd in verschillende visies. De partijen werken aan een zorgzame en veerkrachtige samenleving, een Oldambt waar het goed wonen en prettig leven is en iedereen mee kan doen.
Met de samenleving
De vier partijen willen in hun beleid de komende jaren nadrukkelijk samenwerken met de gemeenteraad, medeoverheden, maatschappelijke organisaties maar vooral ook met inwoners en ondernemers. In het coalitieakkoord kregen partijen die geen onderdeel gaan uitmaken van de coalitie ook de mogelijkheid om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor de komende vier jaar.
Ravijnjaar 2028
In het coalitieakkoord zijn de vier partijen ambitieus maar houden ze ook rekening met het zogeheten ‘ravijnjaar’ in 2028, waarin de gemeente aanzienlijk minder geld ontvangt van het Rijk. Dat betekent dat het komende college van de gemeente Oldambt scherpe keuzes moet maken over zijn uitgaven en realistische begrotingen moet opstellen. Daarnaast wil de beoogde nieuwe coalitie zo veel en zo efficiënt mogelijk gebruik maken van specifieke budgetten, zoals Nij Begun, Nationaal Programma Groningen en de Regio Deals.
Beoogde wethouders
De beoogde wethouders voor het nieuwe college zijn: Gert Engelkens (PRO Oldambt), Ger Klein (Gemeentebelangen Oldambt), Erich Wünker (VVD Oldambt) en Tim van Bostelen (CDA Oldambt). Op woensdag 17 juni bespreekt de gemeenteraad van Oldambt het coalitieakkoord en staat de benoeming van de wethouders op de agenda.
Bron: Gemeente Oldambt
Foto’s: Catharina Glazenburg