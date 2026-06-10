Doortrappers vertrekken opnieuw van Stadskanaal naar Lilienthal

STADSKANAAL – Op zaterdag 20 juni om 10.00 uur vertrekken vier enthousiaste fietsers vanuit Maarsheerd in Stadskanaal voor een bijzondere fietstocht naar het Duitse Lilienthal.
De groep, bestaande uit Trudy Evers, Geert Mensinga, Hennie Budde en Lammert Schepers, ook wel bekend als “De Doortrappers”, wordt bij vertrek uitgezwaaid door Egbert Hofstra en de werkgroep Lilienthal. Met deze tocht wordt een oude traditie nieuw leven ingeblazen. Ook in het verleden fietsten
groepen tussen Stadskanaal en Lilienthal. Vorig jaar maakten vijf fietsers de reis al succesvol heen en terug, waarbij zij in Lilienthal hartelijk werden ontvangen in het gemeentehuis door onder anderen de burgemeester en vertegenwoordigers van de gemeente.
De route van dit jaar voert de fietsers in drie dagen naar hun bestemming: via Friesoythe (85 km) en
Delmenhorst (65 km) naar Lilienthal (35 km). Daar verblijft de groep samen met acht andere
deelnemers vier nachten in een vakantiehuis. Voor het gezelschap zijn diverse fietstochten georganiseerd, waaronder een gezamenlijke rit naar Bremen.
Op vrijdag 26 juni begint de terugreis. De fietsers keren in drie etappes terug naar Stadskanaal, waar
zij op zondag 28 juni rond 16.00 uur weer worden verwacht bij Maarsheerd.
Volgens de deelnemers draait de tocht om meer dan alleen fietsen: “De gezelligheid, het buiten zijn
en het avontuur maken dit tot een unieke ervaring. Niets is voorspelbaar, en juist dat maakt het zo
bijzonder.”
Bij voldoende belangstelling hopen De Doortrappers deze fietstocht in de toekomst jaarlijks te
organiseren.
Bron: Gemeente Stadskanaal