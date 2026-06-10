DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Bij een aanrijding tussen twee fietsen is op 6 juni om 15.00 uur een 61 jarige vrouw zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer reed op de “Blanke-Patt” in de richting Hermann-Lange-Straße. Daar werd zij van achter aangereden door een onbekende fietser. Zij kwam daarbij ten val. De onbekende fietser is doorgereden. Omstanders boden eerste hulp en belden de hulpdiensten. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht. De politie verzoekt getuigen zich te melden via 05931 – 9490.
Weener
Gistermorgen verloor om 10.40 uur een 55 jarige bestuurder van een vrachtwagen tijdens een rukwind de controle over zijn voertuig en belandde in de berm van de Stapelmoorer Straße. De vrachtwagen kwam vervolgens gekanteld in een sloot tot stilstand. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond. De vrachtwagen, de berm en twee bomen raakten beschadigd. De weg is tot in de avonduren voor bergingswerkzaamheden volledig afgesloten geweest.
Dezelfde dag belandde een 59 jarige bestuurder van een vrachtwagen om 13.15 uur ter hoogte van Weener in de berm langs de A31. De wagen reed door de vangrail en kwam liggend op de zijkant tot stilstand. De bestuurder raakte zwaargewond. Hij werd per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De schade is groot. De weg is tot 16.35 uur volledig afgesloten geweest.
Haren
Tijdens een hevige regenbui, in combinatie met een niet aangepaste snelheid, verloor een 46 jarige bestuurder van een VW Passat gisteravond om 20.10 uur op de A31, ter hoogte van Haren, de controle over zijn voertuig. De wagen botste eerst tegen de middengeleider en vervolgens tegen de vangrail. De man bleef ongedeerd. Het wegmeubilair en de auto raakten beschadigd. De weg werd rond 21.30 uur weer vrijgegeven voor het verkeer.