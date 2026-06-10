Nieuw wandelpad maakt Kloosterbos toegankelijker

TER APEL – “Wij hebben een wandelpad gemaakt waar mensen die minder goed ter been zijn toch het bos in kunnen en kunnen genieten van het prachtige Kloosterbos.” Met die woorden opende Bram Verhage, adviseur landschap en cultuurhistorie bij Staatsbosbeheer, woensdag het nieuwe mindervalidenpad in Ter Apel.
Volgens Verhage was de aanleg hard nodig. “Dit is een heel erg mooi wandelbos, wat eigenlijk slecht toegankelijk was.” Het nieuwe pad vormt een verbinding tussen het klooster, het boshuis en het centrum van Ter Apel. “Een hele mooie nieuwe toevoeging.”
Ook is er gewerkt aan de uitstraling van het gebied. “Als je in het bos was, zag je dertig meter verderop het hele klooster niet. Dat is natuurlijk best een beetje gek.” Door onderhoud aan het bos zijn die zichtlijnen teruggebracht.
Wie over het nieuwe pad wandelt, loopt volgens Verhage door een bijzonder stukje geschiedenis. “Het oude hek komt uit 1680, de zuilen uit 1766 en het bos zelf uit ongeveer 1860. Je loopt hier in een eeuwenoude omgeving die nog redelijk compleet is.”
Malou Vos