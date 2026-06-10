Onrust na bericht over toekomst dorpshuis Veelerveen: PUK benadrukt dat vertrek niet aan de orde is

VEELERVEEN – Een artikel in het Dagblad van het Noorden van 4 juni heeft geleid tot vragen en onrust onder ouders van cliënten en medewerkers van Dagcentrum PUK (Persoonlijk, Uniek, Kwaliteit) in Veelerveen. Aanleiding is het bericht dat de gemeente Westerwolde het dorpshuis Ons Noabershoes mogelijk wil verkopen.

Al jarenlang spreekt de gemeente over de verkoop van gebouwen die als dorpshuis functioneren. Daarbij is steeds aangegeven dat de dorpshuisfunctie behouden moet blijven. Ons Noabershoes vervult een belangrijke rol in het dorp. Er worden regelmatig concerten georganiseerd, twee keer per maand vindt er een sociaal diner plaats in het kader van het tegengaan van eenzaamheid en daarnaast maken diverse verenigingen gebruik van de accommodatie.

In het artikel wordt ook genoemd dat ondernemer Koeno Nomden, die in Veelerveen sportschool De Wenakker huurt, plannen heeft om zijn sportschool uit te breiden. Daarbij zou zijn belangstelling zijn uitgegaan naar het gedeelte van het gebouw dat momenteel wordt gehuurd door Dagcentrum PUK.

Dagopvang voor mensen met een meervoudige beperking

PUK is sinds 2014 gevestigd in een deel van het voormalige schoolgebouw waar vroeger basisschool De Zuidvenne was gehuisvest. In het dagcentrum wordt dagopvang geboden aan cliënten van verschillende leeftijden met een meervoudige beperking. De cliënten wonen thuis en bezoeken het dagcentrum één of meerdere dagen per week.

De zorg wordt verdeeld over vier ruimtes, waarbij maximaal vier cliënten per lokaal aanwezig zijn. Per groep zijn twee medewerkers aanwezig en waar nodig wordt aanvullende één-op-één begeleiding ingezet. Voor de komst van het dagcentrum zijn de ruimtes aangepast en is een eigen ingang gerealiseerd. Ook de achterliggende tuin maakt onderdeel uit van de voorzieningen van PUK.

Huurcontract voor onbepaalde tijd

Volgens Angelique van Bekkum, samen met Petra Jongeneel eigenaar van PUK, beschikt het dagcentrum over een huurcontract voor onbepaalde tijd met de gemeente Westerwolde.

Van Bekkum vertelt dat zij belangstelling hadden het totaal gebouw MFA te beheren en gezien het vastgoedplan wellicht aan te kopen. Dit voorstel is gestagneerd omdat de andere gebruikers geen samenwerking zagen.

In het artikel van het Dagblad van het Noorden wordt aangegeven dat een mogelijke verplaatsing van PUK onderdeel zou zijn van een verkenning van de gemeente. Volgens Van Bekkum is daar bij PUK echter niets over bekend.

“Wij weten niet waar dat vandaan komt. Er is met ons niet gesproken over een verhuizing en wij hebben geen idee waar het dagcentrum dan naartoe zou moeten,” aldus Van Bekkum.

Verhuizing niet eenvoudig

Van Bekkum en Jongeneel wonen aan de Dorpsstraat in Vriescheloo. Op dat adres bevindt zich een logeeropvang voor cliënten van PUK, onder meer voor weekenden en tijdelijke opvang.

Hoewel een verhuizing van het dagcentrum naar die locatie theoretisch mogelijk zou kunnen zijn, zien de eigenaren daarbij veel praktische en financiële bezwaren. Zo zou onder meer het bestemmingsplan moeten worden aangepast en zouden forse investeringen nodig zijn voor verbouwing en uitbreiding van de bestaande voorzieningen.

PUK blijft in Veelerveen

Het krantenartikel heeft de afgelopen dagen geleid tot veel vragen van ouders, cliënten en medewerkers. Om die onrust weg te nemen wil Angelique van Bekkum duidelijk zijn.

“Er is absoluut geen sprake van dat PUK uit Veelerveen vertrekt. Wij blijven gewoon onze zorg verlenen op de huidige locatie. Ook nieuwe cliënten zijn van harte welkom.”

Met die boodschap hopen de eigenaren de ontstane onzekerheid weg te nemen en duidelijkheid te bieden aan iedereen die betrokken is bij het dagcentrum.