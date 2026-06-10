Ontdek gratis het verleden van de noordelijke provincies

BORGER – Op zaterdag 20 juni vormt het Hunebedcentrum in Borger het kloppende hart van de archeologie. Tijdens de Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie worden de bodemschatten en verborgen geschiedenissen van Groningen, Fryslân en Drenthe tot leven gewekt voor het grote publiek. Wat lag er eeuwen geleden onder onze voeten? Tijdens deze speciale dag krijgen bezoekers de unieke kans om diep in het verleden van de noordelijke provincies te duiken. Het evenement is onderdeel van de Nationale Archeologiedagen en richt zich op zowel de enthousiaste liefhebber als de nieuwsgierige voorbijganger.
Programma
Op de informatiemarkt tonen diverse werkgroepen hun vondsten. Bezoekers kunnen bovendien eigen bodemvondsten of meegebrachte zwerfstenen deskundig laten beoordelen door aanwezige experts. Daarnaast zijn er demonstraties metaaldetectie en lezingen over recente opgravingen in Noord-Nederland. In het Oertijdpark kunnen bezoekers aansluiten bij rondleidingen en ambachtelijke demonstraties bekijken, zoals wol verven.
Voor kinderen is er een speciaal programma in het park. Zij kunnen meedoen aan historische kinderspelen in traditionele bronstijdkleding, oog in oog staan met een echte oermens en zich laten schminken. Een speurtocht met een leuke verrassing maakt het avontuur compleet!
praktische informatie
⦁ Datum: zaterdag 20 juni 2026
⦁ Locatie: Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, Borger
⦁ Tijd: 10:00 – 17:00 uur
⦁ Toegang: gratis
De Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie is een samenwerking tussen het Hunebedcentrum, het NAD (Noordelijk Archeologisch Depot), de AWN (Nederlandse Archeologievereniging), de DPV (Drents Prehistorische Vereniging), en de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.
Bron: Hunebedcentrum Borger