Open Dag evaluatieboring HyStock

ZUIDWENDING – Op zaterdag 27 juni tussen 10.00 en 15.00 uur organiseren EnergyStock en Nobian een Open Dag op boorlocatie A11 in De Buffer Zuidwending.
Tijdens deze dag krijgt u een unieke inkijk in hoe een evaluatieboring er in de praktijk uitziet. Medewerkers van EnergyStock en Nobian zijn aanwezig om uitleg te geven over de werkzaamheden. Ze kunnen u meer vertellen over het doel van de evaluatieboringen binnen het HyStock-project, de vervolgstappen en de rol van zoutwinning in de energietransitie.
Bezoekers krijgen de kans om zich verder te verdiepen in de wereld van energie en energieopslag. Beleef een virtuele reis met een VR-bril, ontdek de waterstofketen of kruip in de rol van minister van Energie in Groeneraard en speel de energiegame. Ook aan kinderen is gedacht: zij kunnen onder andere zelf proefjes doen in de Zout Express en interessante informatie krijgen over de geschiedenis van het zout.
Uiteraard wordt tijdens de Open Dag voor een hapje en een drankje gezorgd.
Veiligheid
Bezoekers van de Open Dag wil men nog graag wijzen op de (veiligheids)voorschriften die gelden op het terrein:
- minimale leeftijd is 6 jaar; kinderen tot 12 jaar mogen alleen op het terrein onder begeleiding van een ouder of verzorger
- u bent verplicht stevig en dicht schoeisel (dus geen teenslippers of sandalen) te dragen
- roken is niet toegestaan
- het is niet toegestaan om op de boorlocatie foto’s of video’s te maken. Daarbuiten kunt u dit wel doen
Locatie
De Open Dag vindt plaats op boorlocatie A11 binnen De Buffer Zuidwending in Veendam (zie ook de kaart hieronder). U kunt de locatie ter plekke herkennen aan de boormast die daar staat opgesteld.
Let op: Het aantal parkeerplaatsen is beperkt.
Bron: EnergyStock Zuidwending