Philips-schoorsteen krijgt nieuwe plek in Winschoten (video)

WINSCHOTEN – “Wij bouwen altijd zekerheden in. Bij twijfel stoppen we.” Met die woorden kijkt directeur Taco Bresser van Bresser naar een bijzondere operatie in Winschoten. Zijn bedrijf verplaatst woensdag de 50 meter hoge schoorsteen van de voormalige Philipsfabriek in zijn geheel over een afstand van 170 meter.
De 565 ton zware schoorsteen werd de afgelopen maanden voorbereid op de verhuizing. “We brengen het zwaartepunt iets naar beneden. Dat is een extra veiligheid om te voorkomen dat hij om zou kunnen vallen”, legt Bresser uit.
Volgens hem is de operatie allesbehalve risicovol. “Nee, zeker geen gevaarlijke onderneming. Wij bouwen altijd zekerheden in en in geval van twijfel stoppen we.”
De schoorsteen heeft inmiddels al een proefrit van twintig meter gemaakt. Als alles volgens planning verloopt, wordt het resterende traject van ongeveer 150 meter in zo’n twee uur afgelegd. “Dan zetten we hem op de nieuwe fundering en storten we hem in met beton.”
Voor Bresser is het een project waar maanden voorbereiding aan voorafging. “We zijn eind augustus vorig jaar betrokken geraakt. Op locatie zijn we sinds april bezig geweest met de voorbereidingen.” De markante schoorsteen blijft daarmee behouden als herinnering aan het industriële verleden van Winschoten.
Malou Vos