Provincie en gemeenten betrekken Groningse jongeren bij plannen voor wonen

GRONINGEN – Hoe willen jongeren en jongvolwassenen wonen in de toekomst? Kunnen zij straks een betaalbare woning vinden en zich thuis voelen in hun eigen dorp of stad? Over deze vragen gaat (t)huis in Groningen, een JongerenTop over wonen die de provincie en de Groningse gemeenten op 5 oktober 2026 organiseren. Met deze JongerenTop willen de overheden de jongere generatie betrekken bij het Volkshuisvestingsprogramma: de gezamenlijke plannen voor voldoende, betaalbare en passende woningen in Groningen.
De provincie en de Groningse gemeenten staan voor grote opgaven op het gebied van wonen. Er is behoefte aan meer woningen, de betaalbaarheid staat onder druk en de leefomgeving verandert. “De keuzes die we nu maken, hebben direct invloed op de toekomst van onze jongeren,” zegt Pascal Roemers, gedeputeerde Wonen van de provincie Groningen. “Daarom vinden we het belangrijk om hun ervaringen en ideeën mee te nemen in onze plannen.”
JongerenTop als plek voor dialoog
Tijdens (t)huis in Groningen gaan de jongeren van 16 tot en met 27 jaar uit de hele provincie met elkaar in gesprek over wonen. Wat hebben zij nodig om prettig en veilig te wonen? Waar lopen zij tegenaan? En welke oplossingen zien zij zelf? Per gemeente is ruimte voor 15 jongeren om deel te nemen aan de JongerenTop. De opbrengsten van deze Top worden meegenomen in het Volkshuisvestingsprogramma van provincie en gemeenten. Daarmee krijgen jongeren een concrete rol in het vormgeven van het woonbeleid voor de komende jaren.
Praktische informatie JongerenTop
Jongeren van 16 tot en met 27 jaar uit de provincie Groningen kunnen zich aanmelden via:
https://jongeren.top/thuisingroningen. Bij meer dan 15 aanmeldingen in een gemeente wordt een selectie gemaakt, waarbij wordt gekeken naar een diverse groep deelnemers. Deelnemers ontvangen een vergoeding van 25 euro per persoon. De Jongeren Top is op 5 oktober 2026 van 9.30 tot 16.00 uur, de locatie wordt later bekendgemaakt.
Bron: Provincie Groningen