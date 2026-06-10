PVV in Pekela breekt met Den Haag en wordt onafhankelijke partij

PEKELA – De Pekelder PVV maakt zich definitief los van de landelijke PVV van Geert Wilders. Fractievoorzitter Arthur van Dooren heeft bekendgemaakt dat de partij zich stap voor stap gaat ontwikkelen tot een volledig onafhankelijke, lokale partij.
Na de grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Pekelder PVV het voortouw genomen in de lopende onderhandelingen voor een nieuw college. Onder leiding van verkenner en formateur Rikus Jager wordt er momenteel intensief gesproken over een coalitie tussen PVV, SP en CDA.
Van Dooren: “Tegelijkertijd kijkt de Pekelder PVV ook vooruit naar de eigen organisatie. Daarom gaan wij ons in de komende periode stap voor stap ontwikkelen tot een lokale partij, waar Pekelders lid van kunnen worden en inbreng hebben om nog breder onze inwoners te kunnen bedienen. En die lokale partij staat los en onafhankelijk van alle landelijke politieke partijen. Dat proces wordt in de komende tijd verder uitgewerkt en gerealiseerd.”
Koers blijft hetzelfde
Dat is een breuk met de landelijke PVV die geen leden kent. Voor de inwoners van Pekela verandert er volgens Van Dooren inhoudelijk niets aan de koers. “Wij zijn dezelfde mensen, met dezelfde betrokkenheid en dezelfde inzet voor onze dorpen zoals wij de afgelopen acht jaar hebben gedaan,” schrijft de fractievoorzitter in een korte verklaring die wordt ondersteund door formateur Rikus Jager.
De focus van de hergroepeerde partij blijft vooralsnog onverminderd liggen op de vorming van de nieuwe coalitie in Pekela. Mocht het zover komen, dan belooft Van Dooren dat alle gemaakte afspraken uit het uiteindelijke coalitieprogramma gerespecteerd worden en dat de belangen van alle Pekelders behartigd zullen worden.
Met deze zet van PVV in Pekela lijkt de formatie in Pekela nu in een stroomversnelling te komen. De stap naar onafhankelijkheid geeft de onderhandelingspartners SP en CDA ook de nodige politieke ruimte om lokaal in te stappen, zonder de directe druk van landelijke partijpolitiek. Daar was de afgelopen weken veel om te doen. Vooral de landelijke SP zag een samenwerking tussen de PVV en de SP in Pekela niet zitten.