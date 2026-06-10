Stil protest tegen agressie in het verkeer

WINSCHOTEN – 16 tot en met 19 juni vindt in Winschoten weer de avondvierdaagse plaats. Ook dit jaar
zullen medewerkers van Stichting Verkeersgroep Oldambt meelopen tijdens deze
prachtige wandeltocht. Dit jaar lopen ze mee om een stil protest te houden tegen de toenemende agressie in het verkeer.
Als evenementen- en beroepsverkeersregelaars merkt Stichting Verkeersgroep Oldambt dat er steeds
meer agressie ontstaat als ze hun werk staan te doen. Niet alleen de media berichten hier bijna wekelijks over, ook de Stichting staat hier regelmatig bij stil. Door middel van hun verhalen op hun website en aandacht voor dit onderwerp op de facebookgroep zijn ze sinds januari al bezig bewustzijn onder hun volgers te creëren. Met deze actie hopen ze nu een grotere groep mensen bewust te laten worden van hun eigen gedrag in het verkeer. Want zeg nou zelf; Samen kunnen we het verkeer een stuk veiliger maken!
De Verkeersgroep hoopt dan ook veel mensen langs de route te zien die hen aanmoedigen!
Bron: Gwen Kleermans