Stil protest tegen agressie in het verkeer

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 10 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN PAAR FLINKE BUIEN | TOT HET WEEKEND ONBESTENDIG

De ochtend is nog droog en best mooi met flinke opklaringen, maar vanmiddag wordt het wisselvallig want er komen een paar pittige buien tot ontwikkeling. Er is kans op onweer en hagel is in de loop van de middag ook wel mogelijk, maar dat is allemaal heel lokaal. Fris is het sowieso want het wordt maximaal maar 16 of 17 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Bij een enkele bui is ook kans op windstoten.

Vanavond vallen er nog een paar regenbuien maar de kans op onweer neemt af. Vannacht en morgen is het licht wisselvallig met regelmatig opklaringen en een enkele bui, maar morgenavond is het bewolkt en dan gaat het regenen. Maximum ook morgen tot 17 graden en ook dan meestal een matige zuidwestenwind.

Vrijdagnacht gaat die regenzone van morgenavond nog even door en overdag krijgt dat ook een vervolg met enkele buien en een krachtige westenwind. Meestal is het vrijdag dus bewolkt, pas in het weekend is het stabieler met meer zonnige perioden. Middagtemperatuur in het weekend rond 20 graden. Ná het weekend wat warmer, maar ook weer kans op een bui.