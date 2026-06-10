Straten kleuren nog niet echt oranje voor WK-voetbal

REGIO – Donderdag 11 juni begint het WK-voetbal. De redactie van www.westerwoldeactueel.nl ging op zoek naar versierde straten en kwam tot de conclusie dat er nog niet veel oranje is te zien.
Op zondag 14 juni speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd tegen Japan. Nederlandse tijd 22.00 uur. Op zaterdag 20 juni spelen ze om 19.00 uur tegen Zweden en op vrijdag 26 juni tegen Tunesië om 01.00 uur.
Enkele straten in Winschoten en Blijham kleuren inmiddels oranje. Doet u ook mee? Stuur uw foto met locatie naar redactie@westerwoldeactueel.nl
Foto’s: Catharina Glazenburg