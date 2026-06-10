Streep door onderhoud A7 en N33: geld is op

SCHEEMDA – Het Noord-Nederlandse wegennet wordt de komende twee jaar niet meer onderhouden. Rijkswaterstaat trekt volgens De Telegraaf per direct de stekker uit alle geplande projecten voor groot onderhoud in Groningen, Drenthe en Friesland. De reden hiervoor is dat de kas nu al volledig leeg is.
Uit documenten die zijn ingezien door de krant en inmiddels zijn bevestigd door Rijkswaterstaat, blijkt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te weinig budget beschikbaar stelt voor de gigantische onderhoudsopgave.
Het besluit heeft direct grote gevolgen voor de inwoners van onze regio. Cruciale verkeersaders die onze regio verbinden met de rest van het land en Duitsland worden de komende 24 maanden niet aangepakt. Zo verdwijnt het geplande groot onderhoud aan de N33 tussen Veendam en Zuidbroek, dat nu al bezig is, in de ijskast. Ook de A7, de vitale snelwegverbinding vanaf de Duitse grens bij Nieuweschans langs Winschoten richting Groningen-Stad, krijgt voorlopig geen nieuwe asfaltlaag.
Het stopzetten van de projecten, die per provincie voor dertig tot honderd miljoen euro in de boeken stonden, laat een spoor van achterstallig onderhoud achter. In totaal wordt er in Noord-Nederland de komende twee jaar 92 kilometer aan asfalt niet vervangen en krijgt 130 kilometer aan wegen geen opknapbeurt. Daarnaast wordt 104 kilometer aan vangrails niet hersteld en blijven 94 viaducten en duikers zonder het nodige onderhoud achter.