Subsidie toegekend voor Hart voor Scheemda

SCHEEMDA – Het project Hart voor Scheemda is goedgekeurd. Vanuit Nationaal Programma Groningen ontvangt de gemeente Oldambt € 5 miljoen voor de herinrichting van het centrum van Scheemda. Ook Maatregel 14 uit Nij Begun draagt bij aan het project. Daarmee kan de gemeente samen met inwoners en ondernemers werken aan een aantrekkelijker, groener en levendiger dorpshart.

Nieuw dorpshart voor Scheemda

Met Hart voor Scheemda investeert de gemeente Oldambt in een kwalitatief hoogwaardige herinrichting van het centrum. Het project gaat over het gebied tussen de Jumbo en het voormalige busstation. Ook het Vredenhovenplein, de Diepswal, Hogeweg, Poststraat en omgeving maken onderdeel uit van het plan. Het centrum krijgt meer ruimte voor ontmoeting, verblijven en groen. Ook komt er aandacht voor duidelijke routes voor auto’s, fietsers en voetgangers.

Financiering

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen. De toegekende bijdrage vanuit NPG is € 5.000.000. Daarnaast is er € 300.000 beschikbaar vanuit rioleringsmiddelen en € 250.000 vanuit Maatregel 14 Nij Begun. Daarmee komt het totaal beschikbare bedrag uit op € 5.550.000. Wethouder Gert Engelkens is blij met de goedkeuring: “Met deze bijdrage kunnen we samen met inwoners en ondernemers werken aan een dorpshart waar mensen graag komen, elkaar ontmoeten en langer blijven. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid én voor de toekomst van het centrum van Scheemda.”

Meer ruimte voor ontmoeting en verblijven

Het centrum van Scheemda is op dit moment op veel plekken stenig en versnipperd ingericht. Ook zijn de routes voor verkeer niet altijd logisch. Met de nieuwe inrichting wil de gemeente meer rust brengen in het verkeer op en rond het plein. Ook moet het centrum aantrekkelijker worden om langer te blijven, elkaar te ontmoeten of een winkel- of horecabezoek te combineren. Het project draagt daarmee bij aan sociale samenhang, leefbaarheid en economische vitaliteit. De herinrichting van het centrum van Scheemda is al langer een wens vanuit het dorp en de gemeente.

Groener en beter ingericht centrum

In het plan is ruimte voor hoogwaardige materialen, extra groen, betere parkeeroplossingen en plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Meer groen draagt bij aan een prettiger verblijfklimaat en helpt tegen hittestress. Ook wordt gekeken hoe ondernemers in het centrum beter kunnen samenwerken en hoe activiteiten in het dorpshart kunnen zorgen voor meer levendigheid.

Inwoners en ondernemers denken mee

Er volgt nog een participatieproces met inwoners en ondernemers over de verdere uitwerking van het plan. Daarbij gaat het onder meer over de precieze inrichting en verkeerskundige oplossingen. Belangrijke uitgangspunten zijn meer rust in het verkeer op het plein, meer groen en meer ruimte om te verblijven.

Planning

De voorbereiding van het project loopt tot het eerste kwartaal van 2027. De uitvoering start naar verwachting in het derde kwartaal van 2027. De werkzaamheden zijn volgens planning in het tweede kwartaal van 2029 afgerond. Daarna blijft de gemeente de effecten volgen, onder andere op het gebied van ontmoeting, sociale samenhang en samenwerking tussen ondernemers.

Bron: Gemeente Oldambt