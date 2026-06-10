Trappen, Happen & Grappen fietsmiddag op 19 juni in Oldambt

OLDAMBT – Op vrijdag 19 juni kunnen inwoners meedoen aan Trappen, Happen en Grappen. Tijdens deze gezellige fietsmiddag staan ontmoeten, bewegen en gezelligheid centraal.
De activiteit vindt plaats van 13.00 tot 15.30 uur. Deelnemers starten op één van de drie locaties en fietsen vervolgens langs alle deelnemende buurthuizen, waar ze kunnen meedoen aan verschillende activiteiten en workshops. Het doel is om inwoners op een laagdrempelige manier in beweging te brengen en elkaar te ontmoeten.
Wethouder Erich Wünker: “Bewegen is belangrijk om fit en actief te blijven. Het kan ook zorgen voor sociale contacten en heeft een positieve invloed op je mentale gezondheid. Met Trappen, Happen & Grappen brengen we inwoners op een leuke manier samen. Zo werken we aan gezondheid én aan ontmoeting.”
Activiteiten
In Midwolda kunnen deelnemers in Dorpshuis De Schakel aan de Hoofdweg 170 meedoen aan een sport- en beweegquiz.
In Finsterwolde, bij MFC de Hardenberg aan De Hardenberg 5, gaan deelnemers terug in de tijd met nostalgische Oud-Hollandse spellen, zoals beweegganzenbord en beweegmemory.
In Heiligerlee is de activiteit bij Speeltuinvereniging Heiligerlee aan de Vendelstraat 24. Daar geeft de beweegcoach een workshop over cognitieve fitness. Dit is bewegen in combinatie met het trainen van het geheugen en de aandacht.
Aanmelden verplicht
Aanmelden is verplicht en kan tot en met uiterlijk 17 juni via het aanmeldformulier. Meer informatie is te vinden op de website van Oldambtbeweegt.
Bron: Gemeente Oldambt