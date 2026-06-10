Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Ter Apel

TER APEL – Op woensdag 10 juni was het vertrekpunt voor de wandeling van WandelenWerkt buurthuis “de Weefspoele” in AGO dorp in Ter Apel. Hier stond om 8.45 uur de koffie met koek weer klaar en konden de wandelaars, die zich vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches.

Agodorp is een wijk net even buiten Ter Apel. En ligt in de bossen rondom het klooster. Het is in 1915 gebouwd voor de werknemers van de firma AGO, deze afkorting staat voor Aardappelen, Groente en Ooft. De AGO fabriek werd in 1917 opgericht voor het drogen en conserveren van aardappelen , groenten en ooft ( fruit). Vanwege de slechte exportmogelijkheden tijdens en direct na de eerste wereldoorlog ging de fabriek in 1919 over op het vervaardigen van geperst hout, dat gebruikt werd voor verschillende doeleinden. Er werden bijvoorbeeld houten gereedschappen, ski’s en tafelbladen van gemaakt. Ook werden er vliegtuigpropellers van gemaakt voor bv. Fokker. En niet te vergeten weefspoelen voor de textielindustrie. Vandaar ook dat het buurthuis “ de Weefspoele” aan zijn naam is gekomen.

Vanwege het feit dat Ter Apel aan de buitengrens van het wandelgebied van WandelenWerkt ligt, maar vooral ook door de vele wegomleggingen met daaraan gekoppeld extra kilometers rijden, was de opkomst deze keer gering. Daarom is er voor gekozen de 8 en de 10 km samen te voegen en hier één afstand van te maken. Deze vertrok om ongeveer 9.20 uur, een kwartier later gevolgd door de groep voor 6 kilometer.

De wandeling ging door het prachtige bosrijke gebied rondom Ter Apel. Diverse keren werd de opmerking gemaakt “Wat wonen wij toch in een schitterend gebied”. En niet voor niets was de slogan van onze gemeente een tijd terug: “Westerwolde, de op één na mooiste gemeente van Nederland”. Verder ging de wandeling door de voormalige vloeivelden van de aardappelmeelfabriek Ter Apel en Omstreken, kortweg T en O . Na het sluiten van veel aardappelmeelfabrieken in deze omgeving, er zijn er nog maar twee over, werden de vloeivelden teruggegeven aan de natuur. Ze zijn nu toegankelijk en er groeit een enorme diversiteit aan planten. Vandaag konden de wandelaars genieten van de in volle bloei staande wilde orchideeën en tijdens een stuk langs het Ruiten Aa kanaal van de stillevens van een aantal oude landbouwgereedschappen.

Terug richting Ter Apel ging de wandeling nog langs het Ossenschot. ’t Schot is een gehucht bij Ter Apel gelegen aan de Schotslaan en betekent stal of schuur. Vroeger werd het ook wel ’t Ossenschot genoemd. De oorsprong hiervan ligt bij de stichting van het klooster. De monniken lieten hier hun vee en gebruiksvee, dit zullen waarschijnlijk ossen zijn geweest, grazen en maakten ook gebruik van deze stal. En nog is er in de schuur, boerderij, een B&B met de naam Ossenschot.

Vanaf hier ging de wandeling weer richting “De Weefspoele”. Hier stond voor de liefhebbers de soep met stokbrood weer te wachten.

Tekst en foto’s: Jan Bossen