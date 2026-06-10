Woning beschadigd tijdens onweer Veendam

VEENDAM – Woensdagmiddag heeft tijdens een onweersbui een vuurbal het pand Blankenstein Staete aan de Blankensteinkade in Veendam geraakt. De vuurbal trof de tuit van de gevel van het gebouw.
Een bewoner aan de Blankensteinkade zag vanaf Chinees restaurant Happy Family en café De Bank een vuurbal aankomen. Met een felle lichtflits en een harde knal raakte deze de bovenzijde van het pand.
De bewoners van het getroffen pand wilden net een gebakje pakken, maar besloten eerst even naar het weer te kijken. De schrik zat er goed in toen de vuurbal insloeg. Bij de inslag kwam een fors deel van de tuitgevel naar beneden.
Ook bij meerdere bewoners aan de Blankensteinkade viel de elektriciteit uit doordat de aardlekschakelaar was aangeslagen. Bij de redactie kwamen daarnaast meldingen binnen uit de omgeving van de A.E.-kade.
Uit voorzorg zijn alle bewoners ondergebracht in café De Bank. De Blankensteinkade werd aan beide zijden afgezet, evenals een deel van het Boven Oosterdiep vanaf de Kerkstraat.
Sloopbedrijf B. Reer heeft de beschadigde tuit van de gevel verwijderd. Met een verreiker konden twee losse delen veilig worden weggehaald. Ook diverse losgeraakte dakpannen zijn door het sloopbedrijf verwijderd.
Enexis kwam ter plaatse en kon de bewoners vertellen dat de elektrische schade, zoals aan computers en tv’s, mogelijk aanzienlijk is. Extra wrang voor de bewoners is dat de tv onlangs nog was schoongemaakt vanwege roetschade door de brand die begin april in het pand woedde.
Nadat het pand weer veilig was verklaard, mochten de bewoners terug naar hun woning.
Tekst en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl