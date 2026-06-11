71 asielzoekers overnachten in sporthal De Hullen in Roden, opvang verschuift naar De Wijk

RODEN, TER APEL, DE WIJK – Afgelopen nacht hebben 71 asielzoekers de nacht doorgebracht in sporthal De Hullen in Roden. In de sporthal zijn door de gemeente Noordenveld en het Rode Kruis tijdelijke slaapcabines geplaatst. Buiten de accommodatie zijn tijdelijke toiletvoorzieningen ingericht.
De noodopvang in Roden werd ingezet omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel onvoldoende opvangcapaciteit beschikbaar was. In de nacht van maandag op dinsdag brachten vijf asielzoekers de nacht door op het buitenterrein van het aanmeldcentrum. Zij hadden de bussen gemist die hen naar de tijdelijke opvanglocatie in Roden zouden vervoeren. Hulporganisatie MiGreat plaatste daarop tenten op het terrein zodat zij daar konden overnachten.
In de daaropvolgende nacht, van dinsdag op woensdag, verbleven twaalf personen in de tenten. Afgelopen nacht ging het om vier personen die buiten het aanmeldcentrum de nacht doorbrachten.
Voor de komende vier nachten wordt de noodopvang verplaatst naar sporthal De Slenken in De Wijk. Daar worden asielzoekers ondergebracht voor wie geen plaats beschikbaar is in het aanmeldcentrum in Ter Apel.
Nieuwe asielregels vanaf 12 juni
Vanaf vrijdag 12 juni treedt de nieuwe Uitvoerings- en implementatiewet van het EU Asiel- en Migratiepact in werking. De wet heeft directe gevolgen voor de Nederlandse asielprocedure en vormt onderdeel van een omvangrijk Europees pakket dat de asiel- en migratieregels binnen de Europese Unie beter op elkaar moet afstemmen.
Met de invoering van het pact zetten de Europese lidstaten volgens het kabinet een belangrijke stap om meer grip te krijgen op migratie en de asielprocedures efficiënter te laten verlopen. Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) betekent dit een ingrijpende wijziging van de werkwijze. Hoewel de nieuwe regels vanaf 12 juni gelden, verwacht de IND dat het enkele maanden kan duren voordat de nieuwe procedures volledig zijn ingewerkt.
Aanpak achterstanden en einde dwangsommen
Gelijktijdig met de invoering van de nieuwe wet worden de dwangsommen voor te late beslissingen in asielzaken afgeschaft.
Daarnaast gaat de IND de behandeling van openstaande asielaanvragen anders organiseren om de wachttijden terug te dringen en asielzoekers sneller duidelijkheid te geven. Minister Van den Brink heeft hierover een plan van aanpak naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.
Doel van het plan is om zoveel mogelijk van de openstaande asielaanvragen binnen drie jaar van een eerste beslissing te voorzien. De nieuwe prioritering van aanvragen heeft gevolgen voor ruim 54.000 mensen die hun asielaanvraag vóór 12 juni 2026 hebben ingediend.
Volgens het ministerie moet de aangepaste werkwijze bijdragen aan een snellere afhandeling van zowel nieuwe als bestaande aanvragen en daarmee de druk op de asielketen verminderen.