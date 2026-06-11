71 asielzoekers overnachten in sporthal De Hullen in Roden, opvang verschuift naar De Wijk

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 12 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE OPKLARINGEN EN EEN BUI | MORGEN BEWOLKING EN REGEN

Er zijn vandaag weer brede en ook felle opklaringen met de zon, maar stabiel is het zeker nog niet want er ontstaan weer flinke stapelwolken en er is ook kans op een paar lokale, maar vrij felle regenbuien. Er is ook weer kans op onweer maar het risico van windstoten is maar klein. Het is ook weer een frisse dag met een maximumtemperatuur van 17 graden, de wind is meest matig uit het westen tot zuidwesten.

Vannacht is het vrijwel overal droog met opklaringen, maar morgen is het de meeste tijd bewolkt. In de ochtend valt er een enkele bui, ’s middags en ’s avonds valt er zo af en toe regen of motregen. Maximumtemperatuur morgen 18 of 19 graden maar dus een goede kans op wat regen.

In het weekend is het op zaterdag ook nog niet helemaal droog want door een westenwind is er nog vrij veel bewolking en tot de avond is er op zaterdag nog kans op enkele buien. De zondag is beter want dan zijn er geen buien en zijn er flinke zonnige perioden. Maximumtemperaturen in het weekend rond 19 graden.

Maandag is ook nog niet zo warm maar daarna waait de wind uit het zuidwesten tot zuiden. Daardoor wordt het warmer met 21 tot 24 graden en vrij veel zon.