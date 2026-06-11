Barrels op weg naar Albanië

BAREVELD, WINSCHOTEN – Vandaag zijn bij Huize Bareveld ruim 200 barrels vertrokken voor een rit naar Albanië.
Met de Barrel naar Albanië is een unieke en avontuurlijke reis die uitdagende en opwindende ervaringen biedt aan de Barrellaars die op zoek zijn naar het ongewone. Deze week wordt deze rit door Zweep Events (Rob en Meini Zweep uit Winschoten) georganiseerd. Tijdens deze Barrel Challenge Zomereditie doorkruisen zo’n 200 Europa met als eindbestemming Albanië. Tijdens de rit krijgen ze diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren punten op. Zo maken ze kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden.
Albanië, gelegen in het zuidoosten van Europa, is een land met een mystieke sfeer, ruige natuur en een rijke geschiedenis die eeuwen teruggaat. Van de indrukwekkende Alpen in het noorden tot de zonovergoten stranden langs de Ionische en Adriatische kust: Albanië is een verborgen parel voor avonturiers. Het land heeft lang in de schaduw gelegen, maar wordt steeds vaker geroemd om zijn ongerepte landschappen, authentieke cultuur en gastvrije bevolking.
Tijdens de rit doorkruisen de deelnemers bergpassen als de Llogara Pass, waar ze genieten van adembenemende uitzichten. Onderweg kunnen ze wilde natuur tegenkomen, zoals steenarenden of zelfs wolven. De reizigers kunnen genieten van de lokale cultuur, traditionele Albanese gerechten proeven en de warme gastvrijheid van de inwoners ervaren. Deze reis biedt ook de mogelijkheid om meer te leren over de rijke geschiedenis van Albanië, van de Illyriërs en het Ottomaanse Rijk tot het unieke communistische verleden onder Enver Hoxha.
Albanië biedt niet alleen een fysieke uitdaging, maar ook een culturele en historische onderdompeling in een van de meest fascinerende en minst ontdekte landen van Europa. Of je nu een liefhebber bent van ruige natuur, geschiedenis of gewoon op zoek bent naar een avontuurlijke roadtrip: de reis naar Albanië belooft een onvergetelijke ervaring te worden.
juniDe barrels worden 21 januari terug verwacht.
Hilvert Huizing was bij het vertrek aanwezig en maakte onderstaande reportage: