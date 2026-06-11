Buiten! Beachvolleybaltoernooi 2026: drie dagen sport, genieten en sfeer aan de boorden van het Oldambtmeer

MIDWOLDA – Het noordstrand van het Oldambtmeer in Midwolda staat ook dit jaar weer volledig in het teken van sport, gezelligheid en ontmoeting. Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni 2026 vindt de zesde (6e) editie van het Buiten! Beachvolleybaltoernooi plaats. Met bijna 230 teams en ruim 1.000 deelnemers behoort het evenement inmiddels tot de grootste meerdaagse beachvolleybaltoernooien van Nederland.
A.s. vrijdagavond om 18.00 uur wordt het toernooi officieel geopend. Vervolgens barst een weekend los waarin sportieve prestaties, zomerse sferen en gezelligheid hand in hand gaan. Naast de wedstrijden kunnen deelnemers en bezoekers genieten van muziek, entertainment en een feesttent die gedurende het hele weekend voor extra sfeer zorgt. Op zondagmiddag worden de finales gespeeld en volgt rond 16.00 uur de traditionele afsluiting van het toernooi.
Meer dan alleen sport
In de afgelopen jaren heeft Buiten! zich ontwikkeld tot een evenement dat veel meer is dan alleen een sporttoernooi. Het brengt mensen uit alle delen van Nederland samen en zorgt voor een unieke mix van competitie, ontspanning en ontmoeting. Daarmee levert het evenement niet alleen een bijdrage aan de beachvolleybalsport, maar ook aan de uitstraling van Oost-Groningen en het recreatiegebied Blauwestad.
Is dit het laatste toernooi?
Dat Buiten! inmiddels voor de zesde keer wordt georganiseerd, is te danken aan de inzet van vele vrijwilligers en bestuursleden. Om het evenement ook de komende jaren te laten voortbestaan, zoekt de organisatie met spoed nieuwe bestuurders. Een aantal van de huidige bestuursleden heeft aangegeven na dit toernooi te stoppen en plaats te willen maken voor nieuw organisatietalent. Inmiddels zijn diverse gesprekken gevoerd, maar er is behoefte aan meer kandidaten. Personen, die enthousiast worden van én ervaring hebben met het organiseren van dergelijke grootschalige evenementen zijn van harte uitgenodigd om te reageren via info@buitenbreachvolleybal.nl.
Bron: Wubbo Everts