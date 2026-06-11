Concert D’Irish Folk in KleinKunstTheater Holte verplaatst naar 31 oktober 2026

ONSTWEDDE, HOLTE – Het concert van D’Irish Folk dat gepland stond voor zaterdag 20 juni 2026 in KleinKunstTheater Holte wordt verplaatst naar zaterdag 31 oktober 2026.
Bezoekers hoeven niets te missen van de avond vol Ierse en Schotse folk, meeslepende samenzang en het echte pubgevoel. De vijf muzikanten van D’Irish Folk brengen ook op de nieuwe datum hun bekende repertoire met klassiekers als Whiskey in the Jar, The Wild Rover en Caledonia, aangevuld met swingende nummers van onder meer The Dubliners, The Pogues en Dropkick Murphys.
De verplaatsing biedt liefhebbers van folkmuziek de kans om in het najaar alsnog te genieten van een avond vol knetterende violen, stampende ritmes, sterke verhalen en warme samenzang. D’Irish Folk staat bekend om hun aanstekelijke enthousiasme, meerstemmige zang en authentieke instrumenten, waarmee zij sinds 2019 het land door trekken.
Nieuwe datum: zaterdag 31 oktober 2026
Locatie: KleinKunstTheater Holte
Bron: Janneke Eefsting Holwerda, KleinKunstTheater Holte