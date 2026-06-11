Digitaal vogels luisteren op de eerste BAM-akker in Groningen!

WEDDE – Sinds dit voorjaar hebben de eerste twee Groningse akkerbouwers een Biodivers Akker Mozaïek aangelegd: deze ‘BAM’ akkers zijn speciaal ingericht voor zowel voedselproductie voor mensen als voor insecten en vogels. De akkers blijven 3 jaar liggen en vanaf vandaag kan iedereen live meeluisteren naar vogels op de BAM-akker in Wedde. Urgenda en Wilder Insights Lab hebben namelijk een Luistervink geplaatst in de akker met de hoop daar in de komende drie jaar steeds meer vogels te gaan horen.
Boeren die ook interesse hebben in een BAM-akker zijn 19 juni van 10-12 uur in Wedde uitgenodigd bij boer Hendrik Luth. Hier krijgen zij uitleg over BAM-akkers van de bedenkers agrarisch adviseur Sander Bernaerts en akkervogelexpert Ben Koks. Aanmelden kan via roos.kobben@urgenda.nl
BAM-akkers: voedsel en natuur hand in hand
De BAM-akker, een Biodivers Akker Mozaïek, is een relatief nieuwe type akker die speciaal is ontworpen om zowel voedsel te produceren als jaarrond geschikt habitat te bieden voor insecten en akkervogels. Een BAM-akker bestaat uit een meerjarig mozaïek van gewassen en kruidenstroken: minimaal 10% biodiverse kruiden- en bloemenstroken, minimaal 40% luzerne, en de overige 50% naar keuze van de boer uit een vastgestelde gewassenlijst. De akkers worden voor minimaal twee jaar aangelegd als rustgewas. Dit samenspel van gewassen biedt het hele jaar door een rijk leefgebied voor vogels, insecten en andere akkersoorten. Akkervogelexpert Ben Koks heeft de akker mede ontworpen en ziet geweldige resultaten bij BAM-akkers in Gelderland en Rotterdam en heeft hoge verwachtingen voor Groningen.
De Luistervink: Vogels horen en herkennen met AI
Wilder Insights Lab ontwikkelde de Luistervink: een slim apparaat dat vogelgeluiden waarneemt en met behulp van AI direct identificeert. Alle waarnemingen zijn live terug te luisteren op de website (https://www.luistervink.nl/), zodat ook niet-experts kunnen volgen welke vogels er rondvliegen. Over de jaren heen geeft dit een uniek beeld van hoe de biodiversiteit en soortdiversiteit zich op een perceel of boerenbedrijf ontwikkelt.
- Luister live mee op de BAM-akker in Groningen: luistervink.nl/locations/bam-akker-wedde/liveLuister ook mee met 7-vinkjes boer Vincent op Texel: luistervink.nl/locations/bloemrijk-texel/live
Het 7-vinkjes project: tien jaar natuur-inclusieve landbouw
Met het 7-vinkjes programma begeleidt Urgenda twintig boeren tien jaar lang in de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Deelnemende boeren ontvangen duizend euro per hectare én kennis en ondersteuning. Het programma wordt de volle tien jaar gemonitord: bodemgezondheid, begroeiing, input, output, insecten en vanaf nu dus ook de vogels. Twee van de 7 vinkjes boeren hebben nu een Luistervink op hun bedrijf staan, maar meer boeren zullen volgen! Meer informatie over het 7-vinkjes project: 7-vinkjes.nl
Urgenda ziet belangrijke kansen in de BAM-akker voor zowel boeren als voor natuur, en heeft daarom drie 7-vinkjes boeren in Groningen en Drenthe ondersteund bij de aanleg van de BAM akker. Op 18/19 juni nodigt de organisatie de noordelijke agrarisch collectieven uit bij de 3 akkers om mee te leren met de drie boeren.
Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 voor een energie neutrale samenleving en de visie landinzicht voor landbouw en grondgebruik. En met concrete actieplannen zoals het 54-puntenplan, Meer Bomen Nu, 1001ha, 7-vinkjes, Thuisbaas en meer.
Bron: Urgenda