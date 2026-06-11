Formateurs Van der Schaaf en Velema inzake voortgang formatie in gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – “Lokaal Betrokken, CDA, PvdA-GroenLinks (binnenkort PRO Stadskanaal) en VVD zijn sinds de tweede week van mei in gesprek om tot een coalitie voor de komende bestuursperiode te komen. Bedoeling is nog steeds om voor de zomer van dit jaar tot een akkoord op hoofdlijnen te komen.
Gesprekken
De afgelopen weken hebben de partijen in een groot aantal gesprekken over de grote opgaven voor de gemeente Stadskanaal gesproken. Dat gaat zeker niet alleen over ambities voor de toekomst, maar ook over dingen die nu op orde moeten komen om voor inwoners de komende jaren echt zichtbaar resultaten te kunnen boeken. Ook zijn gesprekken gevoerd met partijen die niet mee-formeren. Het is de bedoeling dat ook die input wordt meegenomen.
De gesprekken verlopen in een goede sfeer. Formateur Van der Schaaf: “Natuurlijk knettert dat wel eens. Je zit natuurlijk met verschillende partijen om tafel, maar wij proeven als formateurs bij alle partijen een sterke wil om er uit te komen en echt het verschil te maken de komende jaren.”
Hoofdlijnenakkoord en uitvoeringsprogramma
De partijen werken toe naar een akkoord op hoofdlijnen. Daarin geven zij de koers voor de komende jaren weer. Daarna is het de bedoeling dat de beoogd wethouders, die waarschijnlijk eind juni worden geïnstalleerd, aan de slag gaan met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Hierin wordt het ‘hoe’ van de hoofdlijnen verder uitgewerkt.
Samenwerking
Formateur Velema: “Er ligt een mooie basis voor samenwerking in de komende jaren. De partijen maken ook echt bespreekbaar wat zij aan elkaar hebben en hoe ze elkaar de komende jaren vast willen houden. Dat is ook goed – er is het nodige gebeurd in Stadskanaal de afgelopen jaren.”
De twee formateurs hebben goede hoop dat het de partijen lukt voor de zomer een akkoord te sluiten. Om de snelheid er in te houden wordt de komende weken een aantal keren extra vergaderd. Zodra meer bekend is over de presentatie van het conceptakkoord en de beoogd wethouders wordt daarover gecommuniceerd.
Bron: Gemeente Stadskanaal