Gemeente Stadskanaal zoekt 15 jongeren voor JongerenTop over wonen

MUSSEL, STADSKANAAL – Het project ‘Mussel 80 jaar bevrijding’ heeft het predicaat Kern met Pit behaald. De voorzitter van het wijkbestuur van Mussel nam zaterdag 17 januari in Slochteren de bijbehorende cheque van € 1.000,- in ontvangst. Wethouder Klaas Pals was hierbij aanwezig om de initiatiefnemers te feliciteren met dit resultaat voor het dorp. Gemeente Stadskanaal zoekt 15 jongeren tussen de 16 en 27 jaar die willen meepraten over wonen. Zij krijgen de kans om onze gemeente te vertegenwoordigen op 5 oktober 2026 tijdens (t)huis in Groningen, een JongerenTop (bijeenkomst) over wonen voor de hele provincie.
Tijdens de JongerenTop gaan jongeren uit heel Groningen met elkaar in gesprek. Hoe willen zij later wonen? Kunnen zij straks een betaalbare woning vinden in hun eigen dorp of stad? En wat hebben zij nodig om zich ergens thuis te voelen? Wat speelt er en wat kan beter?
De JongerenTop is een initiatief van de provincie Groningen en alle Groningse gemeenten. Samen werken zij aan het Volkshuisvestingsprogramma: plannen voor voldoende, betaalbare en passende woningen. Het gaat daarbij niet alleen om de woning zelf, maar ook om de buurt. Want je voelt je pas thuis als ook je omgeving klopt.
Gemeente Stadskanaal vindt het belangrijk dat jongeren zelf kunnen aangeven wat zij nodig hebben om prettig te wonen, nu en later. Met (t)huis in Groningen krijgen zij daar echt een stem in. De uitkomsten van de JongerenTop worden gebruikt in de woonplannen van de provincie en gemeenten. Wie meedoet, heeft dus direct invloed op de toekomst van wonen in Groningen én in Stadskanaal.
Aanmelden
Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die in onze gemeente wonen en interesse hebben om hieraan deel te nemen kunnen zich aanmelden via: https://jongeren.top/thuisingroningen/ Er is plek voor 15 jongeren/jongvolwassenen. Bij meer aanmeldingen zal een selectie worden gemaakt, waarbij wordt gekeken naar een diverse groep deelnemers. Deelname is gratis en deelnemers ontvangen een vergoeding van €25,-.
Praktische informatie Datum: 5 oktober 2026
Tijd: 9.30 – 16.00 uur
Locatie: wordt later bekendgemaakt
Bron: Gemeente Stadskanaal