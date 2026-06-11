GroenLinks en PvdA Westerwolde gaan samen verder als PRO Westerwolde

WESTERWOLDE – Naar aanleiding van de voorgenomen landelijke fusie van GroenLinks en PvdA op 13 juni gaan ook GroenLinks Westerwolde en PvdA Westerwolde lokaal samen verder onder de naam PRO Westerwolde (afkorting van Progressief Westerwolde). Daarmee wordt de bestaande samenwerking tussen beide partijen voortgezet in één gezamenlijke progressieve fractie in de gemeenteraad van Westerwolde.
PRO Westerwolde bestaat uit Astrid Warntjes, Evelien Duursma-Kooman en René Kriek. René wordt 17 juni beëdigd. Evelien Duursma-Kooman wordt fractievoorzitter. Met haar bestuurlijke ervaring, verbindende manier van werken en brede betrokkenheid bij de gemeente geeft zij leiding aan de nieuwe fractie.
Astrid Warntjes brengt haar maatschappelijke betrokkenheid, frisse blik en sterke verbondenheid met inwoners mee. René Kriek voegt twaalf jaar ervaring als raadslid en fractievoorzitter toe aan de fractie. Hij staat bekend om zijn inhoudelijke kennis, politieke ervaring en gevoel voor samenwerking en bestuurlijke verhoudingen.
PRO Westerwolde wordt daarnaast ondersteund door vier steunfractieleden, die alle vier ook actief zijn als plaatsvervangend commissielid. Samen zetten zij zich in voor een sociaal, groen en rechtvaardig Westerwolde. Daarbij ligt de nadruk op bestuurlijke vernieuwing, een sterke sociale basis in de dorpen, betaalbaar wonen, verduurzaming, natuur en leefbaarheid.
“Wij geloven dat we samen meer zijn dan de som der delen. Daarom kiezen wij ervoor om als één sterke progressieve fractie verder te gaan,” aldus PRO Westerwolde. “Juist in deze tijd vinden wij samenwerking belangrijk. We willen bouwen aan een gemeente waarin mensen zich gehoord voelen, waarin we omzien naar elkaar, verantwoordelijkheid nemen voor onze leefomgeving en werken aan een open en transparante bestuurscultuur.”
De fractieleden hebben het verzoek tot naamswijziging per brief aan de voorzitter van de raad aangeboden.
Bron: Evelien Duursma-Kooman