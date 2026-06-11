Lotenverkoop de Zonnebloem van start

VLAGTWEDDE, ONSTWEDDE, ALTEVEER – De 20 vrijwilligers van de afdeling Alteveer – Onstwedde – Vlagtwedde gaan deze week weer langs de huizen om hun loten te verkopen. Het thema dit jaar is: jij bent mijn lot uit de loterij!
Een mooie manier om te laten zien hoe waardevol het is om er voor elkaar te zijn. Speelt u ook mee?
Dan maakt u kans op mooie prijzen en helpt u mee om nog meer bijzondere momenten mogelijk te maken.
Koopt u ook een lot? Een groot deel van de opbrengst komt ten goede aan de Zonnebloemafdeling van Alteveer-Onstwedde – Vlagtwedde!
Bron: Harmien Bruining