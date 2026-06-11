Nog twee weken tot Kloosterpop 2026: organisatie klaar voor feestweekend aan de Lutkelant

SCHEEMDA, HEILIGERLEE – Over precies twee weken barst Kloosterpop 2026 los aan de Lutkelant op industrieterrein Eextahaven III in Scheemda. Van 25 tot en met 28 juni staat het terrein opnieuw in het teken van muziek, gezelligheid en vermaak voor jong en oud. De organisatie heeft de voorbereidingen nagenoeg afgerond en kijkt uit naar een weekend vol publiekstrekkers, feestmuziek en activiteiten.
Ook dit jaar staat er een gevarieerd programma klaar met optredens op zowel het hoofdpodium als het buitenpodium. De zaterdagavond vormt traditioneel het hoogtepunt van het festival, met onder meer optredens van Kris Kross Amsterdam, De Heinoos en Slash n’ Roses. Verspreid over de dag staan daarnaast diverse bands, tribute-acts en feestartiesten geprogrammeerd.
Van bingo tot feestavond
Kloosterpop wordt op donderdag 25 juni afgetrapt met de traditionele bingoavond in de feesttent. Bezoekers kunnen deelnemen aan meerdere rondes met mooie prijzen en een afsluitende superronde.
Vrijdagavond 26 juni staat volledig in het teken van feest en live muziek. Op het podium verschijnen onder meer Straatwaarde, Chris Bauer en Altijd Larstig & Rob Gasd’rop. DJ Dennis zorgt tussendoor voor de muzikale omlijsting en houdt de sfeer erin tot in de late uurtjes.
Vol programma op zaterdag
Zaterdag 27 juni biedt een dagvullend programma met optredens van Vertigo, Awake, Rondje Doe Maar, Poar Neem’n en Bomberjacks in de tent. Op het buitenpodium zijn At The Ridge Band, Milly’s Noise en The Amazing Bruno Mars te zien. De avond wordt afgesloten met Slash n’ Roses, gevolgd door de feestelijke sloturen van de zaterdag.
Naast de muziek is er ook op het terrein volop vermaak. Bezoekers kunnen terecht bij diverse foodstands en barren. Verder zijn er onder meer een reuzenrad, trampolines, een klimwand, een fotobooth en een Silent Disco aanwezig.
Kaartverkoop
De kaartverkoop voor Kloosterpop 2026 is in volle gang.
Meer informatie over het programma is te vinden via www.kloosterpop.nl.
Bron: Jeroen Bos