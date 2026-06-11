VLAGTWEDDE – Op zaterdag 11 juli is het weer zover, de oldtimer- en specialcarsdag in Vlagtwedde. Het belooft weer een mooie dag, met heel veel bijzondere voertuigen te worden.
De organisatie hoopt weer op enkele honderden brommers, auto’s, tractoren, fietsen en noem maar op.
Een van de blikvangers is een Fiat 500 die beschilderd is door een 7-tal kunstenaars. Deze fiat, is in het verleden, gebruikt om kunstexposities in het hele land onder de aandacht te brengen en is in de “vergetelheid” geraakt. Maar nu na jaren weer tevoorschijn gekomen.
Een van de kunstenaars is Fabian, hij was een collega van Herman Brood, zoals aan zijn stijl te zien is. Samen hebben ze diverse kunstwerken gemaakt en Herman Brood heeft hem de fijne kneepjes van het vak bijgebracht. (De andere kunstenaars zijn: Jacob Kanbier, Reinier Schoonderwoerd de Bezemer, Johan de Champ, Noa, Xena en Erik Loman.)
Verder is er livemuziek van Shantykoor Störmwind en Derk Raatjes. Ook is er de mogelijkheid om tijdens het open podium zelf een lied ten gehore te brengen. Een aantal kinderen, onder aanvoering van de 11-jarige Rose Dijkman, gaan het van TikTok bekende Kpop random play dance doen. Alle liefhebbers kunnen zo instappen en meedoen zoals de bedoeling is bij deze dans.
Voor de brommerliefhebbers is er toertocht die vertrekt om 10.00 uur. De aankomst wordt rond 12.30 uur verwacht. De brommers stellen zich daarna op op het oldtimer- en specialcarsterrein.
Een grote groep Solexliefhebbers komt met hun solexen langs. Zij rijden een toertocht en hebben de Oldtimer- en specialcarsdag in hun route opgenomen.
Opgave:
Oldtimer- en specialcarsdag: info@blokkervlagtwedde.nl
Random play dance: info@retro-cars.eu
Brommertoertocht: geertentrijna@hotmail.com
Programma oldtimerdag 2026
10.00 uur vertrek brommertocht.
11.00 uur start aanrijden deelnemers.
(Opstellen voertuigen tot 13.00 uur)
12.30 uur aankomst brommertocht. (voertuigen stellen zich op)
13.00 uur publiek welkom op het terrein
14.00 -14.30 uur Störmwind
14.30-15.00 uur open podium
15.00-15.30 uur Störmwind
15.30-16.00 uur open podium
16.00-16.30 uur Störmwind
14.00-16.00 random play dance
17.00 uur uitzwaaien voertuigen
Henk Vieregge
Foto’s: Hilvert Huizing