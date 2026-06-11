Politie doet instap in woning Veendam

VEENDAM – Naar aanleiding van een anonieme melding heeft de politie een instap in een woning in Veendam gedaan.
Politie Ommelanden-Midden heeft, samen met de douane en wijkagenten een instap in een woning gedaan. Er werd een aantal sloffen illegale sigaretten en een hoeveelheid cannabis aangetroffen. Dit is in beslaggenomen. Er is proces-verbaal opgemaakt.
Een 26-jarige man uit de gemeente Veendam is aangehouden voor het verrichten van seksuele handelingen voor het raam van een woning. De man bevond zich in een woning, maar de handelingen waren zichtbaar voor de omgeving. De politie doet onderzoek naar de schennispleging.
Ook rukte de politie uit voor een melding van winkeldiefstal bij de Poiesz in Veendam. De verdachte mag de komende twee jaar niet weer in deze winkel komen meldt politie Ommelanden-Midden op Instagram.