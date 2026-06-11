Rein de Goeje vertelt over bloemrijk grasland dat hij heeft aangelegd

VEELERVEEN – Morgenavond, 12 juni, geeft Rein de Goeje van 19.30 uur tot 21.00 uur informatie over het prachtige bloemrijk grasland dat hij namens de Vereniging Plaatselijke Belangen Veelerveen i.s.m. de gemeente en het waterschap heeft aangelegd.
U gaat kijken hoeveel soorten planten en insecten er zijn en hoe ze heten. Verder vertelt Rein hoe je zoiets aanlegt en hoe het zichzelf met heel weinig onderhoud in stand kan houden.
Locatie: bij de Veendijksbrug in Veelerveen, waar de stenen Veenarbeidersbank staat.
Bron en foto’s: Rein de Goeje