RTV Westerwolde zendt zaterdag live uit vanaf de Landbouwbeurs

VLAGTWEDDE – Zaterdag zendt RTV Westerwolde live uit vanaf de Landbouwbeurs in Vlagtwedde.
Zaterdag worden de programma’s: Dieverdoatsie van 10.00 tot 11.00 uur en Brunchroom van 11.00 tot 13.00 uur live vanuit de locatiewagen van RTV Westerwolde uitgezonden.
Intussen is de opbouw van de beurs op het evenemententerrein aan de Onstwedderweg in volle gang. De beurs wordt gehouden van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni. De Vlagtwedder Landbouwbeurs is de grootste buitenbeurs van het noorden waar bedrijven op het gebied van land- en tuinbouw, veehouderij, grondverzet, landbouwmechanisatie, loonwerk en overige dienstverlening zich kan presenteren. De beurs staat naast het zakelijke karakter vooral bekend om zijn gezelligheid en sfeer.
In de cateringtent wordt een niet eerder vertoonde film over een ontginningsboerderij in Veelerveen, getiteld Ploatse van juffouw Ebels 1958-1959, vertoond. De filmtijden zijn: vrijdag van 20.00 tot 22.00 u, zaterdag van 17.00 tot 20.00 u en zondag van 15.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is er een spraakmakende documentaire van Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur te bekijken én een doorlopende voorstelling over de landbouwbeurs zelf, door Reiny van Hateren.
Ook is op de beurs het boek ‘Landbouwbeurs Vlagtwedde: Een reis door de tijd’, dat ter ere van 120 jaar tentoonstelling en landbouwbeurs in Vlagtwedde is uitgegeven. In dit boek reist u terug in de tijd van 2026 naar 1906 en ontdekt u de historie, belevenissen en oorsprong van de Vlagtwedder Landbouwbeurs.
De beurs wordt vrijdag om 13.00 uur geopend. De openingstijden zijn:
|Vrijdag 12 juni
|13.00 tot 22.00 uur
|Zaterdag 13 juni
|10.00 tot 20.00 uur
|Zondag 14 juni
|10.00 tot 18.00 uur
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Hilvert Huizing maakte onderstaande beelden van de opbouw van de beurs.