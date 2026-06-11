Samen voor Pekela: “Meer democratie is goed, maar niet als middel voor collegevorming”

PEKELA – Samen voor Pekela vindt het goed als er meer democratie komt binnen de Pekelder PVV. Lokale raadsleden moeten ruimte krijgen om zelf keuzes te maken en hun verantwoordelijkheid te nemen.
“Meer democratie binnen een politieke partij is positief,” zegt Samen voor Pekela. “Raadsleden moeten kunnen zeggen wat zij vinden en keuzes kunnen maken die passen bij hun gemeente.”
Tegelijkertijd heeft Samen voor Pekela vragen over de keuze van de Pekelder PVV om zich los te maken van de landelijke PVV. Volgens Samen voor Pekela is het niet goed als zo’n stap vooral wordt gezet om mee te kunnen doen aan een nieuw college.
“Als raadsleden afstand nemen van een partij omdat zij echt anders zijn gaan denken, dan verdient dat respect.” “Maar als dit vooral gebeurt om samen een college te kunnen vormen, dan roept dat vragen op.”
Volgens Samen voor Pekela verandert een nieuwe naam of een aparte positie niet automatisch de politieke inhoud. Daarom moet de Pekelder PVV duidelijk uitleggen waar zij nu voor staat. Ook moet duidelijk worden waarom de breuk met de landelijke PVV is gemaakt. Daar heeft de kiezer recht op.
Voor mogelijke samenwerking met de SP ligt er volgens Samen voor Pekela een duidelijke vraag. De SP heeft normaal gesproken grote afstand tot de landelijke PVV. Dan moet de SP ook uitleggen waarom samenwerking met de Pekelder PVV nu wél mogelijk zou zijn.
Samen voor Pekela vindt dat inwoners recht hebben op duidelijkheid en betrouwbare politiek. Een college moet worden gevormd op basis van inhoud en vertrouwen. Niet omdat partijen door een afsplitsing ineens beter bij elkaar lijken te passen.
“Meer democratie is goed als dit komt uit overtuiging.” Maar het mag geen middel worden om een college mogelijk te maken. “De inwoners van Pekela verdienen een eerlijk verhaal.”
Samen voor Pekela blijft zich inzetten voor open, herkenbare en betrouwbare lokale politiek. Daarbij staan de inwoners van Pekela centraal.
Jaap van Mannekes