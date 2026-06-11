SP Pekela stemt in met coalitie na spectaculaire breuk PVV met Wilders

PEKELA – De kogel is nu ook voor de SP definitief door de kerk. Tijdens een drukbezochte, besloten algemene ledenvergadering hebben de leden van SP Pekela ingestemd met deelname aan de nieuwe gemeentelijke coalitie met de Pekelder PVV en het CDA.
Het groene licht van de SP-achterban volgt direct op een andere politieke aardbeving in Pekela, het besluit van de Pekelder PVV om te breken met de landelijke partij van Geert Wilders. PVV-fractievoorzitter Arthur van Dooren maakte woensdagavond bij Groningen1 al bekend dat zijn partij onafhankelijk verdergaat als een lokale ledenpartij die volledig losstaat van Den Haag.
Tijdens de besloten vergadering van de SP in Siep en Co. werden alle voors en tegens van de aanstaande samenwerking uitgebreid besproken. De stap van de plaatselijke PVV om zich af te scheiden bleek daarbij een cruciale factor. Voor de SP-achterban was de uiteindelijke doorslag helder dat de politiek in Pekela in het teken moet staan van alle inwoners, met als doel het leven voor hen beter te maken.
Geen uitsluiting
De stap van de Pekelder PVV om een onafhankelijke koers te varen sluit hier volgens de partijen naadloos op aan. Van Dooren benadrukte eerder al dat er voor de inwoners inhoudelijk niets verandert aan hun inzet: “Wij zijn dezelfde mensen, met dezelfde betrokkenheid voor onze dorpen.”
Nu de SP-achterban akkoord is en de PVV losstaat van ‘Den Haag’, is de weg vrij voor de definitieve presentatie van het bijzondere college. Het nieuwe bestuur, met de beoogde wethouders Arthur van Dooren (PVV), Ellen van Klaveren (SP) en de heer Jonker (CDA), kan rekenen op een brede meerderheid van 10 van de 15 zetels in de gemeenteraad.