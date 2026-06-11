Summerbreak 2026: vier dagen sport, spel en plezier voor iedereen in Westerwolde

WESTERWOLDE – Deze zomervakantie organiseert het Beweegteam van de gemeente Westerwolde opnieuw de Summerbreak: een gezellig en actief beweegfestival voor jong en oud. Op 6, 7, 8 en 9 juli kunnen inwoners deelnemen aan een breed programma vol sportieve, recreatieve en sociale activiteiten. Iedereen is welkom om mee te doen, nieuwe mensen te ontmoeten en samen in beweging te komen. Deelname aan alle activiteiten is volledig gratis.
De Summerbreak vindt plaats op:
Maandag 6 juli in Vlagtwedde
Dinsdag 7 juli in Bellingwolde
Woensdag 8 juli & donderdag 9 juli in Ter Apel
Voor jong en oud
Tijdens de Summerbreak is er een gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen. Voor senioren worden gezellige groepswandelingen en fietstochten georganiseerd. In een ontspannen tempo ontdekken deelnemers de prachtige omgeving van Westerwolde. De fietsroutes zijn maximaal 30 kilometer en de wandeltochten maximaal 5 kilometer. Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers. Hierbij draait het niet om prestaties, maar om gezelligheid, ontmoeting en beweging.
Daarnaast kunnen deelnemers kennismaken met aquajogging. Deze laagdrempelige activiteit biedt de mogelijkheid om op een verfrissende en ontspannen manier aan conditie en gezondheid te werken. Iedereen kan deelnemen op zijn of haar eigen niveau.
Actief programma voor jongeren
Ook jongeren van 12 tot en met 18 jaar kunnen tijdens de Summerbreak deelnemen aan diverse uitdagende activiteiten. Op het programma staan onder andere een padelclinic, suppen, een kennismaking met persluchtduiken en een gezellige teenageparty voor jongeren van 10 tot en met 16 jaar.
Het aanbod is gericht op plezier maken, nieuwe ervaringen opdoen en samen een actieve zomer beleven.
Prikkelarm beweegfestival
Voor kinderen die minder goed tegen drukte kunnen, organiseert het Beweegteam een speciaal Prikkelarm Beweegfestival voor kinderen tot en met 12 jaar. Tijdens deze activiteit wordt geen muziek gedraaid en is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 30. Daarnaast is er een speciale chillzone waar kinderen zich even kunnen terugtrekken wanneer dat nodig is.
Om een veilige en rustige omgeving te kunnen garanderen, is vooraf aanmelden verplicht.
Groot beweegfestival
Tijdens het reguliere beweegfestival kunnen kinderen ook tot en met 12 jaar deelnemen aan tal van activiteiten. Denk aan knutselen, suppen, diverse springkussens, een speurtocht met loterij, voetbalactiviteiten in samenwerking met FC Groningen en FC Emmen en nog veel meer.
Voor het beweegfestival kan vooraf worden aangemeld via de website. Bezoekers kunnen zich op de dag zelf ook aanmelden bij de aanmeldtent.
Aanmelden
Voor alle clinics en activiteiten is aanmelden verplicht via de website. Deelname aan de Summerbreak is volledig gratis.
Meer informatie en aanmelden via de website: www.westerwoldebeweegt.nl/summerbreak
Bron: Frederique Kraster